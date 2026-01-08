Khi thời tiết chuyển lạnh, nhiều người gần như không còn cảm giác khát, dẫn đến việc uống nước ít hơn rõ rệt. Đây là thời điểm cơ thể rất dễ rơi vào tình trạng thiếu nước âm thầm, đặc biệt ở người cao tuổi, người làm việc trong phòng điều hòa, dùng máy sưởi hoặc ít vận động.

Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, về mặt sinh lý, cảm giác khát giảm rõ rệt trong môi trường lạnh, do sự thay đổi cơ chế điều hòa thân nhiệt và hormone chống bài niệu.

Trong khi đó, nhu cầu nước của cơ thể gần như không giảm, thậm chí còn tăng nếu ăn mặn, uống rượu bia, cà phê hoặc ở phòng điều hòa, phòng kín.

“Không khát không đồng nghĩa với đủ nước”, Tiến sĩ Giang nói và cho biết, thiếu nước không phải lúc nào cũng gây mệt mỏi dữ dội, phần lớn các biểu hiện diễn ra rất âm thầm.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang. Ảnh: N. Huyền

Theo đó, khi cơ thể thiếu nước, da sẽ khô, môi sẽ nứt nẻ, bong tróc, nhiều trường hợp còn kéo theo tình trạng táo bón, ăn kém ngon. Người cao tuổi dễ chóng mặt, tụt huyết áp. Người có bệnh thận, tim mạch, tình trạng có nguy cơ nặng hơn.

“Ở góc độ dinh dưỡng, thiếu nước làm rối loạn tiêu hóa, giảm hấp thu vi chất và ảnh hưởng đến chuyển hóa toàn cơ thể, nhất là trong mùa lạnh kéo dài. Do đó, bên cạnh việc chủ động uống nước đều trong ngày, việc bổ sung trái cây đúng cách sẽ giúp cấp nước tự nhiên, cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết, hỗ trợ da - môi khỏe từ bên trong”, Tiến sĩ Giang nói.

Các loại trái cây nên ăn trong mùa lạnh

Cam, quýt: Chứa > 85% là nước; giàu vitamin C giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ tổng hợp collagen; giúp môi bớt khô, da đỡ bong tróc. Người dân nên ăn nguyên múi, hạn chế ép lấy nước để tránh tăng đường nhanh.

Bưởi: Hàm lượng nước cao, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ tuần hoàn ngoại vi, tốt cho da trong mùa lạnh. Người đau dạ dày nên ăn bưởi sau bữa chính.

Táo: Giàu nước, pectin và polyphenol giúp giữ ẩm niêm mạc, hỗ trợ tiêu hóa. Loại quả này phù hợp với người cao tuổi, người ít vận động.

Chuối cũng giúp giữ ẩm cho làn da trong mùa đông

Lê: Tính mát, nhiều nước giúp hỗ trợ làm dịu niêm mạc họng, giảm khô rát. Người dân nên ăn quả chín, không ăn khi vừa lấy ra từ tủ lạnh.

Thanh long: Khoảng 88-90% là nước, rất giàu vitamin nhóm B và chất xơ hòa tan. Đây là loại quả tốt cho da, môi và hệ tiêu hóa đặc biệt trong mùa hanh khô, cơ thể thiếu nước.

Chuối chín: Đây là loại quả không nhiều nước nhưng giàu kali, vitamin B6 hỗ trợ giữ nước nội bào, hạn chế khô da. Tuy nhiên, bạn nên ăn lượng vừa phải, nhất là người đái tháo đường.

Đu đủ chín rất giàu vitamin A, C và enzym papain giúp hỗ trợ tái tạo da, niêm mạc môi rất phù hợp cho người lớn tuổi.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Giang nhấn mạnh, trái cây không thay thế hoàn toàn nước uống. Người dân không lạm dụng trái cây quá ngọt, nhất là người đái tháo đường.

Để đẹp da, môi không khô nứt, người dân vẫn cần uống đều nước dù trời lạnh bằng cách chia nhỏ lượng nước trong ngày, không chờ khát mới uống. Người cao tuổi, người bệnh mạn tính cần uống nước chủ động.