TRUNG QUỐC - Cùng một cú lao dốc, vàng Trung Quốc mất 22% trong khi vàng thế giới chỉ mất 18%; khoảng cách 4 điểm phần trăm phản ánh những yếu tố vượt ra ngoài bản thân giá vàng.

Cùng một đợt vàng lao dốc, cùng một tuần, cùng một khoảnh khắc, vàng trong nước tại Trung Quốc lại giảm mạnh hơn vàng quốc tế 4 điểm phần trăm. Theo dữ liệu Wind, tính đến ngày 20/11, giá vàng tính bằng USD giảm khoảng 18%, trong khi giá vàng tính bằng NDT giảm khoảng 22%.

Nhà kinh tế trưởng của Công ty Chứng khoán Quốc Thịnh, ông Hùng Viên, đã chỉ ra một điểm mấu chốt trong cuộc phỏng vấn với Thượng Hải Chứng báo:

"Đồng nhân dân tệ tăng giá mạnh so với đồng đô la Mỹ là nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước giảm mạnh hơn giá vàng quốc tế trong đợt này".

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng phía sau còn một lớp logic nữa.

Giá vàng trong nước Trung Quốc giảm sâu hơn giá vàng quốc tế 4 điểm phần trăm, chủ yếu do đồng nhân dân tệ tăng giá mạnh so với đô la Mỹ và phí bù rủi ro vàng trong nước thu hẹp. Ảnh: VCG

Hãy tưởng tượng, cùng một ounce vàng, giá quốc tế tính bằng đô la Mỹ giảm 18%. Nhưng nếu trong cùng thời gian đó, đồng nhân dân tệ tăng giá so với đô la Mỹ, thì khi quy đổi ounce vàng đó sang nhân dân tệ, mức giảm sẽ bị "cộng thêm" thêm một tầng nữa.

Điều này không khó hiểu. Vàng quốc tế rẻ đi, nhưng đồng tiền dùng để mua vàng lại mạnh lên, giá vàng tính bằng nhân dân tệ đương nhiên giảm sâu hơn. Ông Hùng Viên chỉ rõ ràng, đây là biến số đầu tiên khiến "mức giảm" của vàng trong nước và quốc tế khác nhau.

Nếu tỷ giá là nguyên nhân "khách quan", thì việc thu hẹp phí bù rủi ro vàng trong nước lại là nguyên nhân "nội tại" phản ánh rõ hơn sự thay đổi của cung - cầu trên thị trường Trung Quốc.

Cần hiểu rằng, vàng trong nước Trung Quốc thường có giá cao hơn vàng quốc tế một khoản chênh nhất định, gọi là phí bù rủi ro. Về bản chất, đây là mức "phí khan hiếm" mà người mua sẵn sàng trả khi nhu cầu trong nước vượt nguồn cung. Khoản phí này hiện đang thu hẹp lại, do 2 yếu tố tác động đồng thời.

Thứ nhất, nguồn cung trong nước dồi dào hơn. Nhập khẩu vàng có dấu hiệu phục hồi, trong khi nhu cầu tiêu dùng trang sức vàng chịu áp lực và suy yếu, khiến cán cân cung - cầu bớt căng thẳng.

Thứ hai, sức mua trên thị trường giao dịch giảm. Hợp đồng tương lai vàng kém sôi động, các quỹ ETF vàng ghi nhận dòng vốn rút ra nhẹ, sức mua biên yếu đi. Tất cả cùng đẩy phí bù rủi ro về phía thu hẹp.

Hệ quả là, trong khi trước đây người mua vàng Trung Quốc phải trả giá cao hơn giá quốc tế do nhu cầu mạnh và tâm lý sẵn sàng mua cao, thì nay tâm lý đó đã nguội đi, phí bù rủi ro giảm xuống, đưa giá vàng trong nước tiến sát, thậm chí thấp hơn giá quốc tế.

Cùng một đợt lao dốc, người thấy rủi ro, người thấy cơ hội

Giới phân tích Trung Quốc cùng nhận định rằng, đợt giảm này, gốc rễ không nằm ở vàng, động lực cốt lõi thực sự đến từ thị trường Mỹ.

Báo cáo của Trung Tín Chứng khoán phân tích, đợt giảm giá vàng năm nay là "bất lợi kép" từ cơ bản và dòng vốn: kỳ vọng lãi suất đô la Mỹ chuyển từ cắt giảm sang tăng lãi suất, đẩy lãi suất thực tế lên mức cao nhất trong năm, khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng tăng vọt.

Cùng lúc đó, vốn bị 2 nơi "hút" đi: đà tăng của cổ phiếu AI Mỹ không nhạy cảm với vĩ mô, dầu mỏ có xung đột và ràng buộc nguồn cung hỗ trợ. Cả 2 đều mang lại lợi nhuận mà vàng không thể cung cấp.

Nói cách khác, không phải vàng đột nhiên "hết hấp dẫn", mà là có nơi khác kiếm được tiền hơn, vàng trở thành nguồn vốn bị rút ra.

Trong khi nhà đầu tư cá nhân bán tháo, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vẫn tăng dự trữ vàng tháng thứ 24 liên tiếp, cho thấy nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương vẫn là trụ cột trung dài hạn của thị trường. Ảnh: Bloomberg

Thêm vào đó là hiệu ứng "bán tháo vì thanh khoản". Nhà giao dịch kim loại quý của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, ông Hoàng Thiên Hằng, quan sát thấy, trước đó thị trường đặt cược Fed sẽ nhanh chóng chuyển sang cắt giảm lãi suất, vị thế mua vàng tập trung cao độ.

Khi kỳ vọng đảo chiều, cắt lỗ tự động của hợp đồng tương lai, gọi ký quỹ, chuỗi giảm đòn bẩy bị kích hoạt, lệnh bán tự tăng cường, càng giảm càng bán, càng bán càng giảm.

Trong ngắn hạn, áp lực lên vàng vẫn chưa tan biến. Thị trường đang định giá xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 vượt 90%, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng trên 5%, chỉ số đô la Mỹ tiến gần 104. Những con số này không hạ xuống, vàng khó có thể thở phào.

Nhưng góc nhìn trung dài hạn lại khác. Giới quan sát Trung Quốc cho biết, cú lao dốc lần này không hề làm lay chuyển nền tảng của vàng, ngược lại còn làm nổi bật một lực lượng mua vào ít được chú ý: trong khi nhà đầu tư cá nhân hoảng loạn bán tháo, các ngân hàng trung ương lại đang âm thầm gom vàng.

Theo báo cáo quý III của Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương toàn cầu mua ròng 321 tấn vàng trong quý III, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong một quý kể từ quý IV năm 2024.

Riêng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng tháng thứ 24 liên tiếp, chỉ riêng tháng 10 đã mua thêm 830.000 ounce.

Một bên nhìn vào biểu đồ giá, một bên nhìn vào cấu trúc dự trữ. Cùng một cú lao dốc, người thấy rủi ro, người thấy cơ hội.

Theo Thượng Hải Chứng khoán Báo, Trung Quốc Chứng khoán Võng