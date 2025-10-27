8 tuyển thủ không được nhận tiền ăn mức cao nhất

Chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12/2025, Cục TDTT có quyết định thành lập tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với 20 VĐV.

Các VĐV gồm: Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Thùy Linh.

Danh sách tập trung không có đối chuyền Bích Tuyền, trong khi Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy thi đấu ở nước ngoài sẽ hội quân muộn.

Không phải tuyển thủ bóng chuyền nào cũng được nhận chế độ tiền ăn cao nhất.

Theo tìm hiểu, trong danh sách này, chỉ có 16 thành viên (4 thành viên Ban huấn luyện, 12 VĐV) được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù hướng đến SEA Games 33 là 480.000 đồng/người/ngày. Trong khi đó, dù được triệu tập lên ĐTQG nhưng 8 VĐV còn lại chỉ được hưởng mức 320.000 đồng/người/ngày theo quy định về chế độ dinh dưỡng dành cho VĐV bình thường.

Việc các VĐV ở cùng đội tuyển không được nhận chế độ giống nhau gây ra những ồn ào.

Giới chuyên môn cho rằng sự chênh lệch về chế độ dinh dưỡng này có thể tạo nên tâm lý không thoải mái trong đội, chưa kể việc nhận mức tiền ăn cao nhất là cần thiết, giúp mỗi VĐV có sự chuẩn bị tốt hơn trước SEA Games.

Cục TDTT nói gì?

Một lãnh đạo Cục TDTT cho biết, theo quy định những VĐV làm nhiệm vụ tại SEA Games 33 đều được hưởng chế độ dinh dưỡng 480.000 đồng/ngày/người. Quy định này được áp dụng ở tất cả các môn.

Với tuyển bóng chuyền quốc gia, số VĐV chính thức tham dự SEA Games 33 là 14 VĐV, và được nhận chế độ ở mức cao nhất. Còn các VĐV còn lại chỉ được nhận mức bình thường.

Như vậy, có thể hiểu ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại, Ban huấn luyện đã xác định danh sách chính thức với 14 VĐV (bao gồm 12 VĐV đang tập luyện cùng với 2 VĐV Thanh Thúy và Bích Thủy đang thi đấu ở nước ngoài). Danh sách này chỉ thay đổi khi VĐV chính thức gặp chấn thương hay không thể tham dự SEA Games vì một lý do khác.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng tới SEA Games 33 với mục tiêu HCV.

Tuy nhiên, quy định này cũng tạo ra những bất cập, rõ nhất là các VĐV được triệu tập lên ĐTQG nhưng chỉ để cho đủ đội hình tập luyện, khiến sự cạnh tranh suất dự SEA Games gần như là không có.

Về vấn đề này, trao đổi với VietNamNet, Tổng thư ký LĐBC Việt Nam (VFV) Lê Trí Trường cho biết: “Đây là quy định liên quan tới điều lệ, tài chính ở Cục TDTT. Bộ Tài chính quy định số VĐV chính thức nhận chế độ tiền dinh dưỡng cao nhất ở tuyển bóng chuyền nam-nữ Việt Nam là 14 VĐV, còn Ban huấn luyện đội tuyển muốn tập trung đông hơn phải có đề xuất.

Do đặc thù môn bóng chuyền VĐV được triệu tập thường đông hơn danh sách thi đấu, nhằm bồi dưỡng cho các VĐV hoặc phòng chấn thương. Về chủ trương, VFV luôn mong muốn các VĐV được hưởng chế độ cao nhất, nhưng phải theo quy định cũng như điều lệ. Hiện tại VFV đang làm việc với Cục TDTT về việc này”.