Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/7, Bắc Bộ có nắng với mức nhiệt cao nhất trên 34 độ. Đáng lưu ý, đến chiều tối và đêm, khu vực xuất hiện mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 8/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối cũng có thể mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ trưa và chiều ở khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố phổ biến 33-35 độ; khu vực phía Nam và phía Tây 32-34 độ.

Thời tiết Hà Nội có thể mưa giông vào chiều tối. Ảnh: Hoàng Minh

Từ đêm 8-9/7, thành phố nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ.

Tại Trung Bộ, ngày 8/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời nắng, có nơi nắng nóng cục bộ; chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi. Từ Quảng Trị đến Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối mưa vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối duy trì có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 8/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, từ chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.