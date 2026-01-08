Chiều 8/1, chủ công Vi Thị Như Quỳnh chính thức có trận ra mắt giải bóng chuyền VĐQG Indonesia (Proliga) trong màu áo Medan Falcons. Đối thủ của Như Quỳnh cùng các đồng đội là Jakarta Popsivo Polwan - đương kim Á quân tại Proliga.

Trước đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều, tuyển thủ Việt Nam được các CĐV Medan Falcons kỳ vọng tỏa sáng để có thể tạo nên bất ngờ.

Vi Thị Như Quỳnh có trận đấu ra mắt giải Indonesia.

Tuy nhiên trước đối thủ rất mạnh, đội bóng của Như Quỳnh gặp rất nhiều khó khăn. Medan Falcons nhanh chóng để thua sau 3 set đấu trước Popsivo Polwan (20/25, 19/25, 14/25).

Dù thua nhưng đây là trận mà Như Quỳnh thi đấu tốt. Đáng tiếc là chủ công Việt Nam không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đồng đội. Ngoài ra, các tay đập của Medan Falcons gặp vấn đề về bước 1 ở trận đấu này.

Dự kiến Vi Thị Như Quỳnh thi đấu tới tháng 2, sau đó về nước khoác áo đội bóng mới là CLB Hà Nội tại giải bóng chuyền VĐQG 2026. Ngoài Như Quỳnh, đội bóng Thủ đô mua một loạt tay đập hàng đầu Việt Nam như Lê Thanh Thúy, Khánh Đang và đặc biệt là ký hợp đồng với HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.