Rau dền bổ máu dễ ăn nhưng tôi bị sỏi thận nếu dùng nhiều rau này có tốt không? Xin chuyên gia tư vấn. (Phạm Thu Nga - Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Rau dền phổ biến tại Việt Nam, dễ trồng, sinh trưởng nhanh, giá rẻ và xuất hiện quanh năm. Ít ai biết rằng, từ hàng trăm năm trước, loại rau này đã được ghi chép trong nhiều thư tịch y học cổ của Trung Quốc.

Bản Thảo Cương Mục mô tả rau dền có "vị ngọt, tính mát, không độc", có tác dụng thông lợi đại, tiểu trường, giúp thanh nhiệt và hỗ trợ tiêu hóa.

Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, 100g rau dền đỏ chứa khoảng 5,4mg sắt, là nguồn cung cấp sắt khá dồi dào trong nhóm rau xanh. Ngoài ra, rau dền còn chứa nhiều dưỡng chất như vitamin A, vitamin K, folate, vitamin B6, kali, canxi và chất xơ.

Rau dền - thực phẩm nhiều sắt, canxi. Ảnh: Hoa Linh.

Việc bổ sung rau dền hợp lý có thể góp phần hỗ trợ giảm cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch, tăng cường tạo hồng cầu ở người thiếu máu, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người mắc đái tháo đường type 2.

Ngoài phần thân và lá được dùng làm thực phẩm hằng ngày, hạt rau dền còn được cho là có tác dụng mát gan, ích khí và hỗ trợ đại tiện, theo quan niệm của Đông y.

3 không khi ăn rau dền

Dù rau dền là thực phẩm bổ dưỡng nhưng người dân nên lưu ý 3 điểm sau:

Không ăn quá nhiều: Rau dền giàu chất xơ, nếu ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc rối loạn tiêu hóa. Chỉ nên ăn khoảng 3-4 bữa mỗi tuần.

Không ăn sống hoặc ép lấy nước uống: Rau cần được nấu chín để giảm nguy cơ nhiễm vi sinh vật và giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Không để canh rau dền qua đêm hoặc hâm lại nhiều lần: Theo chuyên gia, nitrat tự nhiên trong rau có thể chuyển thành nitrit nếu bảo quản không đúng cách, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người cần lưu ý khi ăn rau dền:

- Người bị bệnh gout nên hạn chế ăn vì rau dền chứa purin, có thể làm tăng axit uric trong máu, khiến bệnh dễ tái phát.

- Người đang tiêu chảy, có thể trạng hư hàn và phụ nữ mang thai nên thận trọng. Theo Đông y, rau dền có tính mát không phù hợp với những đối tượng này nếu sử dụng nhiều.

- Người bị bệnh về thận hạn chế ăn rau dền vì chứa nhiều oxalat. 100g rau này chứa 229mg oxalat. Bạn không ăn rau dền tái hoặc uống nước ép rau dền sống vì lượng oxalat lúc này là cao nhất.