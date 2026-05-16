Thông tin trên nhận được sự quan tâm từ cộng đồng yêu âm nhạc BTS khi tour diễn trở lại của nhóm là một trong những sự kiện giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu. 4 đêm diễn tại SoFi Stadium, Los Angeles vào ngày 1, 2, 5 và 6/9 đã hết vé ngay trong đợt mở bán đầu tiên.

Từ “BTS-nomic” đến cuộc chơi của các đối tác toàn cầu

Sự trở lại của BTS không chỉ là một sự kiện âm nhạc. Trong nhiều năm qua, giới truyền thông quốc tế đã dùng khái niệm “BTS-nomic” để nói về sức ảnh hưởng kinh tế mà nhóm nhạc này tạo ra trên phạm vi toàn cầu - từ du lịch, bán lẻ, thanh toán đến tiêu dùng và thương mại quốc tế.

Theo nhiều dự báo trong ngành giải trí, BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' có thể tạo ra doanh thu lên tới 1,8 tỷ USD và được kỳ vọng trở thành một trong những tour diễn có doanh thu lớn nhất lịch sử. BTS không chỉ là “thỏi nam châm” thu hút người hâm mộ âm nhạc toàn cầu mà còn là động lực kích cầu du lịch tại mọi nơi BTS đặt chân đến.

Trong bối cảnh đó, việc Visa lựa chọn đồng hành cùng BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' cũng phản ánh xu hướng mới của ngành thanh toán hiện đại: thẻ không còn dừng ở ưu đãi tài chính, mà trở thành cánh cửa mở ra những trải nghiệm mang tính biểu tượng.

Và việc VIB đồng hành cùng Visa đưa chủ thẻ đến BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' tại Los Angeles khẳng định vị thế và tầm quan trọng của ngân hàng Việt trong các hệ sinh thái đối tác toàn cầu.

VIB và mục tiêu dẫn đầu thị trường thẻ

Nhìn lại hành trình của VIB, sự kiện lần này được xem là bước tiếp theo trong chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ” mà ngân hàng này theo đuổi nhiều năm qua, đồng thời phản ánh rõ mục tiêu hướng tới dẫn đầu thị trường thẻ trong vòng 3 năm tới.

Sau Max Card - dòng thẻ tín dụng cho phép khách hàng chủ động đăng ký, điều chỉnh hạng Hội viên theo nhu cầu cá nhân - VIB đang tiếp tục chuyển dịch trọng tâm cạnh tranh từ ưu đãi tài chính sang trải nghiệm và giá trị sử dụng thực tế.

Trong chiến lược đó, banktainment tiếp tục được VIB phát triển như một phần của hệ sinh thái trải nghiệm dành cho chủ thẻ - nơi ngân hàng không chỉ cung cấp sản phẩm tài chính, mà còn mở rộng giá trị sử dụng thẻ sang giải trí, phong cách sống và kết nối cộng đồng.

Từ The Masked Singer Vietnam đến Anh Trai Say Hi, VIB liên tục xây dựng các cơ chế để chủ thẻ ở nhiều phân khúc đều có thể tiếp cận những sự kiện giải trí quy mô lớn thông qua các điều kiện tham gia đơn giản và dễ tiếp cận. Năm 2025, VIB từng đưa Anh Trai Say Hi đến Planet Hollywood Las Vegas và đưa chủ thẻ tham gia trực tiếp vào một trong những tour diễn đầu tiên của V-pop tại Mỹ.

Cũng trong năm 2025, VIB gia nhập “câu lạc bộ triệu thẻ” với hơn 1,1 triệu thẻ tín dụng lưu hành, tăng 29% so với năm trước. Tổng chi tiêu thực tế qua thẻ vượt 5 tỷ USD, phản ánh mức độ sử dụng thực chất thay vì chỉ tăng trưởng về số lượng phát hành. Sau nhiều năm theo đuổi định vị “Dẫn đầu xu thế thẻ”, VIB hiện phục vụ gần 3 triệu chủ thẻ với chiến lược tập trung vào trải nghiệm, công nghệ và giá trị sử dụng thực tế.

Về phía quan hệ đối tác, trong giai đoạn 2024-2025, VIB ghi nhận mức tăng trưởng giao dịch thẻ Visa đạt 100% và liên tiếp nhận nhiều giải thưởng từ Visa như Digital Pioneer, Payment Volume Growth và Supply Chain Payment & Commercial Card Innovation. Trước đó, VIB cũng là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam nhận giải “Breakthrough Personalization with AI” từ Visa cho năng lực cá nhân hóa trải nghiệm thẻ bằng trí tuệ nhân tạo.

Trong một trao đổi cấp cao mới đây giữa VIB và Visa, lãnh đạo hai bên đã bàn về kế hoạch thúc đẩy hợp tác toàn diện hướng tới phát triển hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam, đồng thời tạo ra những đột phá về mặt trải nghiệm cho người dùng trong thời gian tới.

Hướng tới cạnh tranh bằng những trải nghiệm không thể sao chép

Chia sẻ về chiến lược phát triển mảng thẻ, bà Tường Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc VIB cho biết thị trường thẻ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi người dùng không còn chỉ quan tâm đến ưu đãi tài chính, mà kỳ vọng nhiều hơn vào giá trị trải nghiệm và mức độ phù hợp với phong cách sống cá nhân.

Theo định hướng này, VIB đang chuyển dần trọng tâm sang trải nghiệm và giá trị sử dụng thẻ, phát triển các dòng sản phẩm có tính cá nhân hóa cao hơn, đồng thời tạo ra những trải nghiệm mà người dùng thực sự muốn tham gia và sẵn sàng sử dụng thẻ như một phần trong đời sống hàng ngày.

Từ góc nhìn chiến lược, BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' tại Los Angeles hay những chương trình giải trí quy mô lớn mà VIB mang đến cho người dùng trong những năm qua phản ánh một hướng đi rõ nét: cạnh tranh bằng những trải nghiệm không thể sao chép, thay vì chỉ cạnh tranh bằng ưu đãi tài chính thuần túy.

Cơ hội dành cho chủ thẻ Visa VIB

Theo thông tin chi tiết từ fanpage và website VIB, chương trình "Đồng hành cùng Visa - VIB đưa người yêu nhạc BTS đến BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' tại Los Angeles” triển khai từ ngày 19/05/2026 đến 10/07/2026.

Theo đó, chuyến đi trọn gói dành cho 2 người được VIB thiết kế cho 25 giải thưởng đặc biệt của chương trình gồm: cặp vé concert tham dự buổi biểu diễn ngày 05/09/2026, vé máy bay khứ hồi từ TP.HCM hoặc Hà Nội đến Los Angeles, 4 đêm lưu trú tại khách sạn tiêu chuẩn 4 - 5 sao, dịch vụ đưa đón tại sân bay, bữa sáng hàng ngày tại khách sạn, phương tiện vận chuyển đến/đi từ các địa điểm trong chương trình sự kiện, các hoạt động trải nghiệm văn hóa theo lịch trình của BTC, cùng lệ phí xin thị thực du lịch.

Với cấu trúc giải thưởng này, trải nghiệm mà VIB mang đến không chỉ dừng ở việc sở hữu một tấm vé concert vốn đang cực kỳ khan hiếm mà là một hành trình hoàn chỉnh để người tham gia có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi cùng người thân hoặc bạn đồng hành.

Cơ chế tham gia cũng được ngân hàng thiết kế theo hình thức đơn giản và dễ tiếp cận đối với tất cả các chủ thẻ. Chỉ cần đang sở hữu hoặc mở mới thẻ VIB Visa và chi tiêu từ 3 triệu đồng, chủ thẻ có thể đổi điểm thưởng lấy lượt quay tham gia vòng quay may mắn V-Spin Friday vào mỗi thứ Sáu để xác định người trúng giải hàng tuần.

