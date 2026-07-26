Đài RT ngày 25/7 đưa tin, truyền thông Anh mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một xe bọc thép Bulldog đâm vào hàng loạt phương ô tô đang đỗ tại doanh trại Swinton thuộc khu đồn trú Tidworth ở làng Perham Down, hạt Wiltshire.

"Chiếc xe bọc thép nặng 15 tấn đã di chuyển với tốc độ tối đa khoảng 51 km/h, sau đó va chạm với hàng loạt phương tiện dân sự. Đã có ít nhất một xe tải nhỏ và một chiếc SUV bị hư hỏng nặng, gây ra thiệt hại ước tính khoảng 100.000 bảng", truyền thông Anh cho biết.

Xe bọc thép Bulldog va chạm với hàng loạt ô tô tại Anh. Video: The Sun

Theo báo cáo ban đầu, 2 binh lính trong vụ việc đã uống rượu bên ngoài doanh trại trước khi trở về căn cứ vào rạng sáng thứ Sáu. Một người được cho là đã điều khiển chiếc xe bọc thép, trong khi người còn lại đi cùng, bởi mẫu xe Bulldog cần kíp lái 2 người. Người trực tiếp cầm lái đã bị bắt tại phòng vào lúc rạng sáng, sau khi các binh sĩ khác phát hiện khung cảnh hỗn loạn. Người đi cùng cũng bị tạm giữ không lâu sau đó.

Phát ngôn viên quân đội Anh hiện đã xác nhận việc 2 binh lính bị Cảnh sát Quân sự Hoàng gia bắt giữ liên quan đến một vụ việc xảy ra tại Perham Down, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

"Chúng tôi sẽ không bình luận khi cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, nhưng chúng tôi yêu cầu tất cả quân nhân phải tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất", đại diện quân đội Anh nhấn mạnh.