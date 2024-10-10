Video bàn thắng Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Na Uy: Nusa (39'), Haaland (86')

Bờ Biển Ngà: Amad Diallo (74')

Đội hình ra sân

Bờ Biển Ngà: Y.Fofana, Doue, Kossounou, Agbadou, Konan (B. Toure 90'), Oulai (A. Diallo 60'), Kessie, Sangare, Diomande (E. Guessand 90'), Bonny (E. Wahi 60'), Pepe (O. Diakite 87')

Na Uy: Nyland, Pedersen (F. Aursnes 83'), Ajer, Heggem, Moller Wolfe, Odegaard, Patrick Berge, Sander Berge, Sorloth (O. Bobb 71'), Haaland, Nusa (Schjelderup 71')