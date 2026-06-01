Video bàn thắng Brazil 2-1 Nhật Bản (nguồn: VTV)

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Hai khoảnh khắc định đoạt trận Brazil vs Nhật Bản - Ảnh: ESPN

Ghi bàn:

Nhật Bản: Kaishu Sano (29')

Brazil: Casemiro (56'), Martinelli (90+5)

Đội hình ra sân:

Brazil: Alisson, Santos, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Paqueta (Endrick 6'), Casimiro (Fabinho 90'+2), Bruno Guimaraes, Vinicius Jr, Matheus Cunha (G. Martinelli 66'), Rayan

Nhật Bản: Suzuki, Ito, Taniguchi, Tomiyasu, Nakamura (J. Suzuki 66'), Kamada (A. Tanaka 78'), Sano, Doan (Y. Sugawara 66'), Maeda (K. Ogawa 90'), Ito (S. Machino 78'), Ueda