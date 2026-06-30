Video Tanaka khóc nức nở sau trận đấu:

Brazil giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Nhật Bản trên sân NRG (Houston, Texas). Đại diện Nam Mỹ gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật, giàu tổ chức của đội bóng số 1 châu Á.

Các cầu thủ Nhật Bản khóc nức nở sau trận đấu - Ảnh: ESPN

Nhật Bản nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra thế trận cân bằng. Phút 29, Kaishu Sano tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho đại diện châu Á trong sự vỡ òa của các cổ động viên. Bàn thắng này khiến Brazil buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội.

Phải đến phút 56, Selecao mới có được bàn gỡ hòa. Từ quả tạt chuẩn xác của Gabriel Magalhaes, Casemiro bật cao đánh đầu dũng mãnh, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Khi trận đấu tưởng như sẽ bước vào hiệp phụ, bước ngoặt xảy ra ở phút bù giờ. Tanaka xử lý lỗi ở khu vực giữa sân, để mất bóng nguy hiểm. Brazil lập tức phản công nhanh, Bruno Guimaraes chọc khe tinh tế để Martinelli dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-1.

Sau trận, Tanaka gục xuống sân, bật khóc nức nở vì sai lầm khi để mất bóng dẫn đến bàn thua định mệnh của đội nhà. Cunha và các cầu thủ Brazil thể hiện sự chuyên nghiệp khi thay nhau ai ủi Tanaka.

Gạt đi những giọt nước mắt tiếc nuối, HLV H. Moriyasu và các học trò đã tiến về phía khán đài, cúi đầu xin lỗi người hâm mộ nước nhà có mặt trên sân NRG.

Một số khoảnh khắc làm nên trận cầu giàu cảm xúc giữa Brazil vs Nhật Bản:

Sano ăn mừng bàn thắng mở tỷ số - Ảnh: ESPN

Hai khoảnh khắc định đoạt trận Brazil vs Nhật Bản - Ảnh: ESPN

Các cầu thủ Nhật Bản bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc - Ảnh: Japan Confessions

Ảnh: Japan Confessions

Các cầu thủ Nhật Bản cùng cúi đầu xin lỗi CĐV nhà - Ảnh: Japanese

Dù chưa thể giành chiến thắng ở một trận knock-out World Cup nhưng "Samurai xanh" đã để lại những dấu ấn của mình - Ảnh: Japanese

Họ xứng đáng được tôn trọng - Ảnh: Japanese

HLV H. Moriyasu cũng cúi đầu xin lỗi người hâm mộ - Ảnh: Japanese

Trên khán đài, CĐV Nhật Bản tiếp tục ghi điểm với thế giới bằng hành động nhặt sạch rác trước khi rời sân - Ảnh: Japanese

Video Gabriel Martinelli ghi bàn định đoạt trận Brazil 2-1 Nhật Bản (nguồn: VTV)