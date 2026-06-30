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World Cup 2026 không chỉ có những bàn thắng, những cuộc rượt đuổi tỷ số hay các màn trình diễn đỉnh cao. Đôi khi, giải đấu lớn nhất hành tinh khiến người hâm mộ lặng đi bởi một khoảnh khắc xúc động.

Khoảnh khắc xúc động của Cody Gakpo (Ảnh chụp màn hình)

Trong trận Hà Lan gặp Maroc ở vòng 32 đội, Cody Gakpo là người ghi bàn mở tỷ số cho “Cơn lốc màu da cam” ở phút 72. Nhưng thay vì ăn mừng cuồng nhiệt như thường thấy, tiền đạo này gục đầu xuống mặt cỏ và bật khóc. Đó là giây phút khiến cả sân đấu như chùng lại.

Ngay lập tức, các đồng đội Hà Lan lao đến ôm lấy Gakpo. Không chỉ những người có mặt trên sân, các cầu thủ dự bị cũng chạy vào chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt ấy. Họ hiểu rằng bàn thắng này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn.

Chỉ ít ngày trước trận đấu, Gakpo và bạn đời Noa van der Bij thông báo tin buồn khi con trai chưa chào đời của họ không qua khỏi trong thai kỳ. Vì vậy, pha lập công trước Maroc trở thành một lời tưởng nhớ đầy xúc động, được viết bằng nước mắt, nghị lực và tình yêu gia đình.

Trong bóng đá, có những bàn thắng được nhớ vì vẻ đẹp kỹ thuật. Nhưng bàn thắng của Gakpo sẽ được nhớ bởi cảm xúc. Đó là khoảnh khắc vượt ra ngoài tỷ số, chạm đến trái tim của người hâm mộ trên khắp thế giới.