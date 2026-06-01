Video bàn thắng Brazil 2-1 Nhật Bản (nguồn: VTV)

Brazil giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 theo cách nghẹt thở khi đánh bại Nhật Bản 2-1 ở vòng 1/16. Selecao được đánh giá cao hơn nhưng đã gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi kỷ luật, pressing quyết liệt của đại diện châu Á.

Nhật Bản nhập cuộc tự tin và khiến Brazil nhiều lần lúng túng. Phút 29, Kaishu Sano đoạt bóng từ giữa sân, dẫn bóng đến sát vòng cấm rồi tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại Alisson để mở tỷ số cho Samurai Xanh.

Casemiro và Martinelli giúp Brazil thắng nhọc Nhật Bản - Ảnh: CONMEBOL

Bị dẫn bàn, Brazil đẩy cao đội hình nhưng vẫn bế tắc trong phần còn lại của hiệp một. Sang hiệp hai, HLV Carlo Ancelotti tung Endrick vào sân nhằm tăng sức ép. Phút 56, Gabriel Magalhaes treo bóng chuẩn xác để Casemiro bật cao đánh đầu, gỡ hòa 1-1.

Sau bàn thắng này, Brazil liên tục ép sân. Vinicius Junior suýt lập công ở phút 58 nhưng cú vẩy má ngoài của anh bị thủ môn Suzuki chạm tay, đưa bóng tìm đến cột dọc.

Khi trận đấu tưởng như phải bước vào hiệp phụ, Martinelli lên tiếng ở phút 90+5. Từ đường chọc khe của Bruno Guimaraes, anh đặt lòng góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil.

Hai khoảnh khắc định đoạt trận Brazil vs Nhật Bản - Ảnh: ESPN

Ghi bàn:

Nhật Bản: Kaishu Sano (29')

Brazil: Casemiro (56'), Martinelli (90+5)

Đội hình ra sân:

Brazil: Alisson, Santos, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Paqueta (Endrick 6'), Casimiro (Fabinho 90'+2), Bruno Guimaraes, Vinicius Jr, Matheus Cunha (G. Martinelli 66'), Rayan

Nhật Bản: Suzuki, Ito, Taniguchi, Tomiyasu, Nakamura (J. Suzuki 66'), Kamada (A. Tanaka 78'), Sano, Doan (Y. Sugawara 66'), Maeda (K. Ogawa 90'), Ito (S. Machino 78'), Ueda