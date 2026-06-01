Video bàn thắng Brazil 2-1 Nhật Bản (nguồn: VTV)
Brazil giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 theo cách nghẹt thở khi đánh bại Nhật Bản 2-1 ở vòng 1/16. Selecao được đánh giá cao hơn nhưng đã gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi kỷ luật, pressing quyết liệt của đại diện châu Á.
Nhật Bản nhập cuộc tự tin và khiến Brazil nhiều lần lúng túng. Phút 29, Kaishu Sano đoạt bóng từ giữa sân, dẫn bóng đến sát vòng cấm rồi tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại Alisson để mở tỷ số cho Samurai Xanh.
Bị dẫn bàn, Brazil đẩy cao đội hình nhưng vẫn bế tắc trong phần còn lại của hiệp một. Sang hiệp hai, HLV Carlo Ancelotti tung Endrick vào sân nhằm tăng sức ép. Phút 56, Gabriel Magalhaes treo bóng chuẩn xác để Casemiro bật cao đánh đầu, gỡ hòa 1-1.
Sau bàn thắng này, Brazil liên tục ép sân. Vinicius Junior suýt lập công ở phút 58 nhưng cú vẩy má ngoài của anh bị thủ môn Suzuki chạm tay, đưa bóng tìm đến cột dọc.
Khi trận đấu tưởng như phải bước vào hiệp phụ, Martinelli lên tiếng ở phút 90+5. Từ đường chọc khe của Bruno Guimaraes, anh đặt lòng góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil.
Ghi bàn:
Nhật Bản: Kaishu Sano (29')
Brazil: Casemiro (56'), Martinelli (90+5)
Đội hình ra sân:
Brazil: Alisson, Santos, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Paqueta (Endrick 6'), Casimiro (Fabinho 90'+2), Bruno Guimaraes, Vinicius Jr, Matheus Cunha (G. Martinelli 66'), Rayan
Nhật Bản: Suzuki, Ito, Taniguchi, Tomiyasu, Nakamura (J. Suzuki 66'), Kamada (A. Tanaka 78'), Sano, Doan (Y. Sugawara 66'), Maeda (K. Ogawa 90'), Ito (S. Machino 78'), Ueda
90'+11
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính 2-1 dành cho Brazil trước Nhật Bản. Selecao giành vé thứ hai vào vòng 1/8 World Cup 2026, còn Nhật Bản vẫn chưa thể có được chiến thắng ở vòng knock-out.
90'+6
Martinelli hoá người hùng, Brazil dẫn 2-1
Sau một pha phối hợp của Brazil trước vòng cấm Nhật Bản, Bruno Guimaraes chọc khe tinh tế để cầu thủ vào sân thay người Martinelli đặt lòng về góc xa đánh bại Suzuki, đưa Brazil vượt lên dẫn 2-1.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
86'
Nhật Bản vẫn đang tổ chức phòng ngự đầy kiên cường trước sức ép liên tục của Brazil.
79'
Nền tảng thể lực sung mãn giúp các cầu thủ Nhật Bản tổ chức bắt người, áp sát gây ra không ít khó khăn cho Brazil.
71'
Các cầu thủ Nhật Bản đang thi đầy đầu tự tin và quyết tâm, trong khi Brazil kiểm soát bóng cùng số cơ hội tạo ra nhiều hơn.
64'
Ueda băng lên trước khi thực hiện cú sút xa táo bạo, trái bóng đi rất căng khiến thủ môn Alisson bị "ói bóng", may cho Brazil là không có cầu thủ nào của Nhật Bản có thể đá bồi.
58'
Cột dọc từ chối bàn thắng cho Vinicius
Sau pha chuyển đổi trạng thái nhanh của Brazil, Vinicius đi bóng kỹ thuật trước vòng vây của các cầu thủ Nhật Bản. Ngôi sao của Real Madrid thực hiện hiện pha vảy má ngoài buộc thủ môn Suzuki khẽ chạm bóng rồi tìm đến cột dọc bật ra.
56'
Casemiro gỡ hoà 1-1 cho Brazil
Magalhaes treo bóng bổng về phía cột xa để Casemiro bật cao đánh đầu dũng mãnh, hạ gục thủ môn Suzuki gỡ hoà 1-1 cho Selecao.
55'
Ngay sau những pha dứt điểm liên tiếp của Brazil, cột dọc cùng sự quả cảm của các cầu thủ Nhật Bản đã ngăn cản bàn gỡ. Ngay lập tức "Samurai xanh" phản công nhanh, tiếc là đại diện châu Á không thể dứt điểm.
52'
Đóng được cầu thủ Brazil treo vào vòng cấm Nhật Bản để Bruno Guimaraes đánh đầu chính xác nhưng thủ môn Suzuki cản phá xuất sắc.
46'
Ngay đầu hiệp hai, HLV Ancelotti quyết định tung tài năng trẻ Endrick vào thế chỗ L. Paquetá.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Nhật Bản khá bất ngờ.
45'
Hiệp một có 4 phút bù giờ, Brazil vẫn đang thi đấu hết sức bế tắc trước hàng phòng ngự đầy kỷ luật của Nhật Bản.
43'
Các học trò của HLV Moriyasu tổ chức pressing ngay bên phần sân của Brazil, gây ra không ít sóng gió cho hàng thủ của đối phương.
38'
Brazil tổ chức ép sân liên tục, Matheus Cunha có thêm cú sút xa nhưng trái bóng tìm đến vị trí của thủ thành Suzuki.
34'
Sau pha tấn công trung lộ của Brazil, Vinicius tung cú sút khá căng từ ngoài vòng cấm nhưng không làm khó thủ thành Suzuki.
29'
Kaishu Sano ghi tuyệt phẩm mở tỷ số cho Nhật Bản
Kaishu Sano đoạt bóng từ giữa sân, anh dẫn bóng đến gần vòng cấm rồi tung cú sút đưa bóng đi căng và chìm, gặm đúng góc thấp khiến thủ thành Alisson hoàn toàn bó tay.
22'
Đội bóng số 1 châu Á vẫn đang tổ chức phòng ngự đầy chủ động và kín kẽ trước các cầu thủ Brazil.
17'
Trong ít phút vừa qua, Nhật Bản đẩy cao đội hình sẵn sàng chơi sòng phẳng với các vũ công samba. Hàng công của Brazil vì vậy mà phải chịu ít nhiều sóng gió.
13'
Matheus Cunha thực hiện cú cứa lòng bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi chìm buộc thủ môn Suzuki phải cản phá chịu phạt góc.
7'
Selecao đang chủ động tấn công, gây sức ép lên phần sân của Nhật Bản. Trong khi đó, những chiến binh "Samurai xanh" tổ chức phòng ngự kỷ luật.
2'
Brazil được đánh giá cao hơn và lập tức tổ thức tấn công, đánh phủ đầu Nhật Bản. Bruno Guimaraes là người có được pha dứt điểm đầu tiên, đưa bóng chạm chân cầu thủ Nhật Bản đem về quả phạt góc.
23h51
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
23h25
Cầu thủ hai đội tuyển đã ra sân khởi động trước trận đấu.
23h00
22h55
22h45
22h30
Brazil bước vào trận gặp Nhật Bản với vị thế cửa trên, nhưng đây chắc chắn không phải màn dạo chơi của Selecao. Vòng knock-out World Cup luôn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt khi đối thủ là một Nhật Bản ngày càng bản lĩnh và khó lường.
Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng C. Sau trận hòa Maroc, Brazil nhanh chóng lấy lại hình ảnh bằng hai chiến thắng đậm trước Haiti và Scotland. Hàng công giàu tốc độ, kỹ thuật với Vinicius Junior, Matheus Cunha cùng sự trở lại của Neymar giúp Brazil có nhiều phương án tạo đột biến.
Tuy nhiên, Nhật Bản cũng không hề lép vế về tinh thần. "Samurai xanh" bất bại ở vòng bảng, chơi kỷ luật, pressing tốt và đặc biệt nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái. Đại diện châu Á hiểu rằng chỉ cần tận dụng tốt cơ hội, họ hoàn toàn có thể khiến Brazil gặp rắc rối.
Brazil nhỉnh hơn về đẳng cấp, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình. Nhưng nếu nhập cuộc chủ quan, Selecao có thể phải trả giá trước một Nhật Bản luôn biết cách biến mình thành “kẻ phá bĩnh” ở World Cup.
00h00
Trọng tài chính người Italia - Maurizio Mariani thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.