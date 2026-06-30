Video tổng hợp Hà Lan vs Maroc (nguồn: VTV)

Maroc xứng đáng giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng 3-2 trước Hà Lan ở loạt sút luân lưu, khi hai đội hòa 1-1 sau 120 phút.

Đại diện châu Phi là đội làm chủ thế trận với những đợt tấn công liên tiếp, buộc Bart Verbruggen nhiều lần phải trổ tài cứu thua. Achraf Hakimi đặc biệt nổi bật khi liên tục khuấy đảo cánh phải, thậm chí đưa bóng dội xà ngang bằng cú sút sấm sét đầu hiệp hai.

Trái ngược với thế trận, Hà Lan bất ngờ vượt lên ở phút 72 nhờ pha dứt điểm của Cody Gakpo sau tình huống phản công cực nhanh.

Tuy nhiên, sức ép không ngừng nghỉ của Maroc cuối cùng cũng được đền đáp khi Issa Diop đánh đầu gỡ hòa trong thời gian bù giờ.

Trên chấm luân lưu, Yassine Bounou - hay Bono - thêm một lần trở thành người hùng với pha cản phá cú đá của Crysencio Summerville, trước khi Ismael Saibari thực hiện thành công lượt sút quyết định.

"Những chú sư tử Atlas" tiến vào vòng 1/8 đầy thuyết phục, còn "Cơn lốc màu da cam" chỉ là gió nhẹ sau khi bung hết sức cho vòng bảng.

Bàn thắng:

Hà Lan: Cody Gakpo 72'.

Maroc: Diop 90'+1.

Đội hình xuất phát:

Hà Lan (3-4-3): Verbruggen - Van Hecke, Van Dijk, Nathan Ake - Dumfries, Gravenberch, De Jong, Van de Ven - Summerville, Brobbey, Gakpo.

Maroc (4-2-3-1): Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi - Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss - Saibari.