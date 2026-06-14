Saibari mở tỷ số (nguồn: VTV):

Vinicius gỡ hòa (nguồn: VTV):

Đội tuyển Brazil, 5 lần vô địch World Cup, đã phải lội ngược dòng để giành được trận hòa 1-1 trước Maroc trong trận đấu mở màn bảng C.

Kết quả này kéo dài chuỗi trận bất bại của Brazil trong các trận mở màn World Cup lên 21 (17 thắng, 4 hòa).

Đội tuyển Morocco, hiện tượng vào bán kết World Cup 2022, có khởi đầu đầy thuyết phục trước Brazil. Đại diện châu Phi, với 10 người trong 11 cầu thủ đá chính sinh ra ở nước ngoài, không hề cho thấy dấu hiệu e ngại so với đối thủ lừng danh.

“Selecao” thi đấu khá lộn xộn trong những phút đầu trận, trong khi “Những chú sư tử Atlas” liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm trước khung thành Alisson.

Ismael Saibari ghi bàn mở tỷ số từ cú lốp bóng nghệ thuật, kết thúc tình huống phản công xứng đáng đưa vào giáo trình bóng đá.

Khi Brazil lúng túng, chính Vinicius Junior với pha bóng xuất sắc khác, ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng:

Brazil: Vinicius 32'.

Maroc: Saibari 21'.

Đội hình xuất phát:

Brazil (4-2-3-1): Alisson; Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius; Igor Thiago.

Maroc (4-3-3): Bono; Achraf, Riad, Diop, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Brahim, Saibari, El Khannouss.