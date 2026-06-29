Brazil và Nhật Bản sẽ tạo nên một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 32 đội World Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 30/6 theo giờ Việt Nam trên sân NRG ở Houston, Mỹ.

Màn so tài giữa Brazil vs Nhật Bản được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu rất đáng chờ đợi này.

Brazil và Nhật Bản sẽ tạo nên một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 32 đội World Cup 2026

Brazil bước vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng C cùng thành tích bất bại. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti có 2 chiến thắng, 1 trận hòa, ghi 7 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Với dàn ngôi sao giàu đột biến như Vinicius hay Matheus Cunha, đại diện Nam Mỹ vẫn được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, Nhật Bản không phải đối thủ dễ bị khuất phục. "Samurai xanh" cũng bất bại ở vòng bảng, giành 5 điểm, ghi 7 bàn và xếp nhì bảng F. Dù gặp nhiều khó khăn vì chấn thương, đội bóng của HLV Moriyasu vẫn thể hiện sự kỷ luật, linh hoạt và khả năng chuyển trạng thái rất đáng gờm.

Brazil có ưu thế về tên tuổi, kinh nghiệm và chiều sâu lực lượng, nhưng Nhật Bản từng thắng Brazil 3-2 trong một trận giao hữu gần đây. Nếu tiếp tục gây bất ngờ, đội bóng số 1 châu Á sẽ có chiến thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup.

Tình hình lực lượng Brazil vs Nhật Bản

Brazil: Raphinha bỏ ngỏ khả năng ra sân, Neymar đã trở lại.

Nhật Bản: Takefusa Kubo đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục.

Đội hình dự kiến Brazil vs Nhật Bản

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Vinicius Junior, Paqueta, Neymar; Matheus Cunha.

Nhật Bản: Zion Suzuki; Tomiyasu, Itakura, Ito; Junya Ito, Tanaka, Kamada, Doan; Nakamura, Ueda, Keito Nakamura.