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Bàn thắng:

Campuchia: Sovann 55'.

Singapore: Shawal Anuar 22', Fandi 90'+11.

Đội hình xuất phát:

Campuchia: Hul Kimhuy, Ouk Sovann, Sophal Dimong, Alisher Mirzaev, Phat Sokha, Hikaru Mizuno, Yudai Ogawa, Bong Samuel, Iago Bento, Coulibaly, Mat Noron.

Singapore: Izwan Mahbud, Ryhan Stewart, Lionel Tan, Irfan Fandi, Harhys Stewart, Hariss Harun, Kyoga Nakamura, Shah Shahiran, Shawal Anuar, Glenn Kweh, Hami Syahin.