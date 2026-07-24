Tuyệt phẩm của Ilhan Fandi ở phút bù giờ thứ 11 giúp Singapore thắng nghẹt thở Campuchia 2-1, lượt mở màn bảng A ASEAN Cup 2026.
Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Bàn thắng:
Campuchia: Sovann 55'.
Singapore: Shawal Anuar 22', Fandi 90'+11.
Đội hình xuất phát:
Campuchia: Hul Kimhuy, Ouk Sovann, Sophal Dimong, Alisher Mirzaev, Phat Sokha, Hikaru Mizuno, Yudai Ogawa, Bong Samuel, Iago Bento, Coulibaly, Mat Noron.
Singapore: Izwan Mahbud, Ryhan Stewart, Lionel Tan, Irfan Fandi, Harhys Stewart, Hariss Harun, Kyoga Nakamura, Shah Shahiran, Shawal Anuar, Glenn Kweh, Hami Syahin.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Việt Nam vs Timor Leste, trong khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026, trên sân Chonburi, 20h30 ngày 24/7.
Cập nhật kênh sóng phát trực tiếp ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - Giải vô bóng đá vô địch Đông Nam Á lần thứ 16, nhanh, đầy đủ và chính xác.