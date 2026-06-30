Nhiều fan hâm mộ hoài nghi rằng, nhánh đấu World Cup 2026 đã được FIFA "sắp đặt", nhằm tạo điều kiện để Lionel Messi cùng Argentina thẳng tiến đến chung kết.
Xem video bàn thắng Đức 1-1 Paraguay (pen 3-4) (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Đức: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Wirtz; Havertz, Undav.
Paraguay: Gill; Caceres, Canale, Gomez, Alonso, Bobadilla; Almiron, Galarza, Cubas, Avalos, Enciso.
Bàn thắng: Havertz 54' - Enciso 42'
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