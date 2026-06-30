Xem video bàn thắng Đức 1-1 Paraguay (pen 3-4) (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Đức: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Wirtz; Havertz, Undav.

Paraguay: Gill; Caceres, Canale, Gomez, Alonso, Bobadilla; Almiron, Galarza, Cubas, Avalos, Enciso.

Bàn thắng: Havertz 54' - Enciso 42'