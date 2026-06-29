World Cup 2026 đã bước sang giai đoạn được chờ đợi nhất khi vòng 32 đội chính thức khởi tranh. Sau vòng bảng nhiều biến động, 32 đội tuyển xuất sắc nhất tiếp tục hành trình trong thể thức loại trực tiếp, nơi chỉ một khoảnh khắc cũng có thể định đoạt số phận.

Ở cặp đấu đầu tiên ở vòng knock-out, đồng đội chủ nhà Canada đã vượt qua Nam Phi nhờ bàn thắng đẹp mắt ở phút bù giờ, qua đó đoạt tấm vé đầu tiên vào vòng 1/8.

Ngay sau đó, người hâm mộ sẽ được chứng kiến loạt trận hấp dẫn như Brazil gặp Nhật Bản, Đức đối đầu Paraguay, Hà Lan chạm trán Morocco. Những cặp đấu này hứa hẹn tạo ra nhiều màu sắc chiến thuật và cả khả năng xuất hiện bất ngờ.

Các đội bóng lớn như Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Argentina cũng lần lượt ra sân. Đáng chú ý, Bồ Đào Nha gặp Croatia là một trong những cặp đấu cân tài nhất vòng này.

Vòng 32 đội World Cup 2026 vì thế hứa hẹn mở ra chuỗi trận nghẹt thở trên các kênh sóng của VTV, FPT Play, TV360.

Lịch trực tiếp vòng 1/16 World Cup 2026 trên VTV mới nhất