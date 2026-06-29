Messi và các đồng đội sẽ chạm trán "hiện tượng" Cape Verde tại vòng 1/16. Nếu không có bất ngờ, Argentina tiếp tục gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Australia vs Ai Cập ở vòng 1/8.

Đến tứ kết, đối thủ tiềm năng của đại diện Nam Mỹ sẽ là Colombia, dù Thụy Sĩ, Algeria hoặc Ghana cũng có thể làm nên chuyện.

Con đường dự báo dễ dàng để Messi và Argentinma vào chung kết World Cup 2026 - Ảnh: SunSport

Điều đó đồng nghĩa, Argentina sẽ không phải đối đầu với bất kỳ ứng viên vô địch nào cho tới tận bán kết, nơi nhiều khả năng họ chạm trán Anh hoặc Brazil.

Trong khi đó, các ứng viên hàng đầu như Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều nằm bên nửa nhánh đấu còn lại. Messi chỉ đụng độ những đối thủ trên nếu lọt vào trận chung kết.

Sau khi nhìn thấy cục diện phân nhánh, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên và cho rằng, Argentina đang đi con đường quá thuận lợi để bảo vệ ngôi vương.

Một CĐV bình luận: "Tôi không nói giải đấu bị dàn xếp, nhưng tại sao Brazil và Anh lại là những đối thủ mạnh duy nhất ở nhánh của Argentina?

Trong khi Đức, Tây Ban Nha, Morocco, Bồ Đào Nha và Pháp đều nằm phía bên kia, tạo nên con đường vào chung kết cực kỳ khắc nghiệt. Dường như FIFA làm điều đó vì Messi."

Messi đã ghi bàn trong 7 trận World Cup liên tiếp - Ảnh: BR Football

Người khác thì viết: "Thật trùng hợp đến khó tin, bởi Argentina đi trên con đường dễ dàng vào chung kết."

Ý kiến thứ ba gay gắt hơn: "Argentina đang sở hữu nhánh đấu dễ nhất trong lịch sử World Cup. Tôi chưa từng thấy điều tương tự. Đây không phải may mắn, chắc chắn có điều gì khác."

Lionel Messi vừa tạo nên cột mốc lịch sử khi sút phạt thành công trong chiến thắng Jordan, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 7 trận World Cup liên tiếp.

Ngôi sao 39 tuổi còn đang chiếm ưu thế trong cuộc đua Vua phá lưới, với 6 pha lập công qua 3 trận vòng bảng.