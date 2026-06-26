Video bàn thắng Nhật Bản 1-1 Thụy Điển (nguồn: VTV)

Nhật Bản và Thụy Điển cầm chân nhau 1-1 trên sân Dallas, qua đó cùng giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Sau hiệp 1 cân bằng với rất ít cơ hội nguy hiểm, đội bóng châu Á là những người tạo khác biệt khi Ritsu Doan chọc khe tinh tế để Daizen Maeda băng xuống ghi bàn ở phút 56, chấm dứt gần hai năm tịt ngòi trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, niềm vui của Samurai Blue không kéo dài lâu. Anthony Elanga tiếp tục phong độ ấn tượng khi cắt từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng chân trái đẹp mắt gỡ hòa, đánh dấu trận thứ hai liên tiếp lập công tại giải.

Những phút cuối diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều có cơ hội giành chiến thắng, nhưng thủ thành Zion Suzuki liên tiếp từ chối các pha dứt điểm của Alexander Isak và Elanga để giữ lại một điểm cho Nhật Bản.

Kết quả này giúp Thụy Điển lần thứ 5 liên tiếp vượt qua vòng bảng World Cup, trong khi Nhật Bản khép lại bảng đấu ở vị trí nhì bảng và sẽ chạm trán Brazil tại vòng 1/16.

Bàn thắng:

Nhật Bản: Maeda 56'.

Thụy Điển: Elanga 62'.

Đội hình xuất phát:

Nhật Bản (4-4-2): Suzuki; Sugawara, Itakura, Seko, H.Ito; Tanaka, Doan, Maeda, Nakamura; Kamada, Ueda.

Thụy Điển (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Gudmundsson, Bernhardsson, Stroud, Ayari, Elanga; Gyokeres, Isak.