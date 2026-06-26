Senegal vs Iraq, cuộc so tài để xác định xem ai sẽ đứng thứ 3 bảng I World Cup 2026, sau khi lá thăm đưa họ vào chung bảng với Pháp và Na Uy, những đội đều đã giành quyền đi tiếp.

Cả Senegal và Iraq đều chưa có điểm nào, chung cảnh phải ‘phơi áo’ khi gặp phải 2 đối thủ quá mạnh được nhắc ở trên.

Nếu Senegal để thua 1-3 Pháp và sau đó là 2-3 trước Na Uy thì Iraq nhận kết quả ‘khốc liệt’ hơn: thua 1-4 trước Haaland và đồng đội ở ngày ra quân và tiếp đến thua trắng 0-3 khi đấu Pháp.

Tất cả các chuyên gia đều dự đoán Senegal thắng Iraq cách biệt 2 bàn, với 2 tỷ số được chọn. Ảnh: Khelnow

Nhìn chung, đó là những trận thua được báo trước, có lẽ Senegal và Iraq chỉ nên... trách số phận sao đội lại phải đụng độ những ‘cỗ máy’ ghi bàn như Mbappe, Haaland – những ngôi sao đều lập cú đúp ở mỗi trận.

Điều đáng chú ý, ở trận gặp Na Uy, Senegal đều có các chỉ số vượt đối thủ, từ kiểm soát bóng (57%), tung ra 17 cú sút trúng đích so với 12 của Na Uy và đạt tỷ lê chuyền bóng chính xác là 90% (so với 79% của Na Uy). Thế nhưng, đội bóng Bắc Âu mới là những người giành chiến thắng chung cuộc.

Cùng từ thua tới thua, nhưng Senegal xếp thứ 3 (hiệu số -3), còn Iraq (hiệu số -6) xếp chót bảng I. Liệu ai trong 2 đội có thể đảo chiều số phận của mình, biết đâu có được vận may nằm trong 8 đội xếp thứ 3 giành vé đi tiếp?

Ở cuộc quyết đấu này, Senegal dường như có tinh thần tốt hơn, khả năng sẽ sử dụng lối chơi tấn công mạnh mẽ thường thấy để xuyên thủng hàng phòng ngự Iraq.

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton dự đoán, Senegal sẽ thắng 2-0 Iraq. Ba chuyên gia còn lại của ESPN, Sportsmole và Sportskeeda cũng đồng loạt đặt niềm tin vào “Những chú Voi”, nhưng với kết quả là Senegal 3-1 Iraq.

Đội hình dự kiến:

Senegal: Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, I Gueye, P Gueye; Sarr, Jackson, Mane.

Iraq: Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Ismail, Al-Ammari, Iqbal; Qasem, Al-Hamadi, Bayesh.