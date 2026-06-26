2h ngày 27/6, sân Gillette:

Na Uy và Pháp bước vào lượt cuối bảng I World Cup 2026 trong hoàn cảnh lý tưởng, cả hai cùng có 6 điểm, cùng giành vé sớm, và đều quyết tâm giành ngôi đầu.

Đây không phải cuộc chiến một mất một còn, nhưng hấp dẫn hơn bởi phong cách bóng đá của hai đội, nơi Kylian Mbappe và Erling Haaland là hai ngôi sao chiếm lĩnh sân khấu.

Sau 2 lượt trận, Pháp cho thấy dáng dấp của ứng viên vô địch thực thụ, hoặc ít nhất là niềm tin về trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp.

Mbappe được kỳ vọng tiếp tục “nhả đạn”. Ảnh: FFF

Pháp thắng Senegal 3-1, rồi hạ Iraq 3-0 trong trận đấu Mbappe lập cú đúp và chạm mốc 100 lần khoác áo ĐTQG.

Đội bóng của Didier Deschamps không hào nhoáng hay quá áp đảo – như trận Senegal gần như im lặng trong một giờ đầu.

Nhưng khi Mbappe có khoảng trống, cùng những đường chuyền “độc” của Michael Olise, mọi hàng thủ đều bị đặt trong tình trạng báo động. Khi ngôi sao Real Madrid tăng tốc, trận đấu lập tức bị kéo về phía khung thành đối phương.

Phía bên kia, Na Uy trở lại World Cup với tham vọng viết lịch sử. Chiến thắng trước Iraq (4-1) và Senegal (3-2) cho thấy đội bóng Bắc Âu không chỉ sống nhờ danh tiếng của Haaland.

Đúng là tiền đạo Man City vẫn là điểm nổ lớn nhất, với khả năng chọn vị trí, dứt điểm một chạm và trừng phạt mọi sai số trong vòng cấm – 2 cú đúp trong 2 trận đầu tiên dự World Cup.

Tuy nhiên, sức mạnh của Na Uy còn nằm ở cách họ đưa bóng đến cho Haaland, trực diện, nhanh, ít chạm và rất giàu tính sát thương.

Pháp có Mbappe, Oumane Dembele, Olise, Barcola hay Desire Doue để mở khóa trận đấu từ nhiều hướng. Một hàng công nhiều lớp, có thể khoét vào hai biên, xuyên trung lộ hoặc tạo đột biến bằng các pha một đối một.

Na Uy thì đơn giản hơn nhưng không dễ để hóa giải. Mỗi đường bóng hướng về Haaland đều có thể trở thành cơ hội thật sự.

Vì thế, cuộc đối đầu ở Foxborough hứa hẹn không phải màn tính toán khô cứng giữa hai đội đã đi tiếp. Pháp chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu nhờ hiệu số, còn Na Uy buộc phải thắng nếu muốn vượt lên.

Thế trận mở có thể trở thành cuộc chiến cá nhân giữa Mbappe và Haaland, những người đua tranh Vua phá lưới.

Đội hình dự kiến:

Na Uy (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe; Berge, Aursnes, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa.

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe.

Dự đoán: Pháp thắng 2-1.