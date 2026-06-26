3h ngày 27/6, sân BMO Field:

Senegal đang đứng trước nguy cơ sớm rời World Cup 2026. Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn sẽ có những cuộc mổ xẻ tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, trước mắt "chú sư tử vùng Teranga" vẫn còn một cơ hội cuối kéo dài hành trình tại Bắc Mỹ.

Chạm trán hai đối thủ mạnh là Pháp và Na Uy, Senegal hoàn toàn trắng tay. Đội bóng châu Phi đứng bên bờ vực bị loại, bởi những sai lầm do chính họ tạo ra.

Ismaila Sarr thi đấu đầy cố gắng trên hàng công, nhưng Senegal vẫn trắng tay - Ảnh: NYT

Gặp Pháp, Senegal không thể tận dụng lợi thế sau hiệp một đầy hứa hẹn. Cuối cùng, họ phải trả giá khi Mbappe tỏa sáng. Đến trận đấu với Na Uy, hàng thủ liên tiếp mắc lỗi, khiến Senegal nhận thất bại cay đắng.

Trung vệ Koulibaly trở thành tâm điểm chỉ trích. Với màn trình diễn nhiều sai sót trước Na Uy, cầu thủ kỳ cựu này bị rút ra khỏi sân phút 72.

Thua liên tiếp, Senegal bước vào lượt trận cuối với vị trí cuối cùng trong nhóm 12 đội đứng thứ ba của các bảng đấu.

Nhiệm vụ của Sadio Mane và các đồng đội khá rõ ràng: đánh bại Iraq với cách biệt lớn để nuôi hy vọng giành vé vào vòng 1/16.

Tuy nhiên, nỗi lo nơi hàng phòng ngự vẫn đang đè nặng lên đội bóng từng vô địch châu Phi. Đó sẽ là điểm yếu mà Iraq tìm cách khai thác.

Không chỉ Senegal gặp vấn đề về phong độ. Iraq cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn. Chiến thắng gần nhất của họ là trước Andorra vào cuối tháng 5.

Senegal quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: F.E

Kể từ đó, đại diện Tây Á hòa Tây Ban Nha 1-1, thua Venezuela 0-2, đồng thời tiếp tục trắng tay trước Na Uy và Pháp tại vòng bảng World Cup, lọt lưới tới 7 bàn sau hai trận.

Tình thế của Iraq thậm chí còn ngặt nghèo hơn Senegal. Quyền tự quyết không nằm trong tay họ, đặc biệt bởi hiệu số bàn thắng bại là âm 6.

Ở hoàn cảnh không còn đường lùi, dự báo đây sẽ là trận cầu cởi mở. Với chất lượng tấn công tốt hơn, Senegal có thể thắng đậm đà.

Dự đoán: Senegal thắng 4-1

Đội hình dự kiến

Senegal: Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, I Gueye, P Gueye; Sarr, Jackson, Mane.

Iraq: Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Ismail, Al-Ammari, Iqbal; Qasem, Al-Hamadi, Bayesh.