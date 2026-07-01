Brazil thắng nghẹt thở Nhật Bản 2-1 nhờ bàn quyết định của Martinelli ở phút 90+5, và một trong những điểm nhấn là khoảnh khắc Tanaka gục ngã sau sai lầm định mệnh.
Video bàn thắng Pháp 3-0 Thuỵ Điển (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Pháp: Mbappe (45'+1, 74'), Barcola (53')
Đội hình ra sân:
Pháp: Maignan, Koude (M. Gusto 75'), Saliba, Upamecano, Digne (T. Hernández 78'), Rabiot, Tchouameni, Dembele (D. Doué 75'), Olise (Cherki 85'), Barcola, Mbappe (Mateta 85')
Thụy Điển: Zetterstrom, Lagerbielke, Svensson (M. Svanberg 82'), Gudmundsson, Lindelof, Stroud (T. A. Ali 66'), Ayari (B. Nygren 82'), Bergvall (B. Zeneli 66'), Elanga, Gyokeres, Isak (G. Nilsson 89')
Brazil ngược dòng đánh bại Nhật Bản nhờ các pha lập công của Casemiro và đặc biệt là phút loé sáng của Martinelli ở phút bù giờ thứ 5. Selecao giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.
Brazil phải trải qua trận đấu đầy hú vía trước Nhật Bản, trước khi Martinelli tỏa sáng ở phút 90+6 để giúp Selecao thắng ngược 2-1 và vào vòng 1/8 World Cup 2026.
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