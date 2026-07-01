Video bàn thắng Pháp 3-0 Thuỵ Điển (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Pháp: Mbappe (45'+1, 74'), Barcola (53')

Đội hình ra sân:

Pháp: Maignan, Koude (M. Gusto 75'), Saliba, Upamecano, Digne (T. Hernández 78'), Rabiot, Tchouameni, Dembele (D. Doué 75'), Olise (Cherki 85'), Barcola, Mbappe (Mateta 85')

Thụy Điển: Zetterstrom, Lagerbielke, Svensson (M. Svanberg 82'), Gudmundsson, Lindelof, Stroud (T. A. Ali 66'), Ayari (B. Nygren 82'), Bergvall (B. Zeneli 66'), Elanga, Gyokeres, Isak (G. Nilsson 89')