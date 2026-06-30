Gabriel Martinelli trở thành người hùng giúp Brazil giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Tác giả bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản cho biết anh không có từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc khi trở thành người mang về niềm vui cho đội tuyển.

Martinelli với cú sút thành bàn. Ảnh: CONMEBOL

“Tôi không có lời nào để diễn tả niềm hạnh phúc đang có trong tim mình khi thấy tất cả người dân Brazil vui mừng vì đội tuyển giành quyền đi tiếp”, Gabriel Martinelli tâm sự.

“Nhìn thấy gia đình, vợ, bố, mẹ và bạn bè của tôi hạnh phúc...”, anh tiếp. “Tôi thực sự không biết phải diễn tả cảm xúc đó như thế nào. Đến giờ tôi vẫn chưa tin đó là sự thật, có lẽ phải một thời gian nữa tôi mới cảm nhận hết được.

Hôm trước tôi đã nói với gia đình rằng mình từng sút trúng cột dọc và rồi sẽ có thêm một cơ hội khác. Tạ ơn Chúa, lần này tôi đã ghi được bàn thắng. Tôi rất hạnh phúc cho cả tập thể, vì mọi người đã cống hiến tất cả. Thật sự không còn lời nào để nói”.

Martinelli được tung vào sân ở hiệp hai, thay thế Matheus Cunha ở phút 66. Chỉ ít phút sau, anh có pha tranh chấp với hàng thủ Nhật Bản trong vòng cấm.

Maeda va trúng mặt tiền đạo Brazil khiến anh bị rách mặt, đồng thời Martinelli cũng yêu cầu trọng tài cho Brazil hưởng phạt đền nhưng không được chấp nhận.

Cầu thủ thuộc biên chế Arsenal được bố trí chơi ở một vị trí không quen thuộc – trung phong, bên cạnh Endrick.

Martinelli hiệu quả khi HLV Ancelotti xếp đá vị trí lạ. Ảnh: CONMEBOL

Martinelli tiết lộ những gì HLV Carlo Ancelotti yêu cầu: “Đúng là tôi không thường xuyên chơi ở vị trí này.

Thầy đã nói chuyện với tôi rằng tôi có thể đảm nhận vai trò này khi bó vào trung lộ, dù xuất phát ở cánh hay ở giữa. Tôi cố gắng giúp Brazil bằng mọi cách có thể”.

Người hùng của Brazil cũng đặc biệt cảm ơn Bruno Guimaraes vì đường kiến tạo quyết định.

“Đường chuyền của Bruno thật không thể tin nổi. Tôi đã cảm ơn anh ấy vì pha kiến tạo đó rồi, nhưng trận này sức mạnh tập thể mới là yếu tố tạo nên khác biệt”, Martinelli cho biết.

“Chúng tôi đã chiến đấu và cống hiến suốt 96 phút, hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. Đội ghi bàn gỡ hòa, rồi có bàn thứ hai từ một pha phối hợp rất đẹp. Tôi rất hạnh phúc với bàn thắng của mình”.

Brazil hiện chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Na Uy và Bờ Biển Ngà để xác định đối thủ ở vòng 1/8.

(Nguồn: VTV)