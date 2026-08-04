Bảng xếp ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng bóng đá ASEAN Cup 2026 tại bảng A.
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Đội hình ra sân
Philippines: Deyto, Sato, Ugelvik, Muens, Nishioka, Kekkonen, Reyes, Mrowka, Mariona, Rontini, Gayoso.
Thái Lan: Kampol, Pansa, Nattapong, Thossawat, Worachit, Seksan, Sealao, Mamah, Choolthong, Pokklaw, Wanchai.
Bàn thắng: Choolthong 85'
Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 - Cập nhật nhanh và chính xác nhất bảng xếp hạng bóng đá vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026.
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Thái Lan đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 để chiếm ngôi đầu bảng B, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết ASEAN Cup 2026.
Bảng xếp ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng bóng đá ASEAN Cup 2026 tại bảng B.