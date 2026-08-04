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Đội hình ra sân

Philippines: Deyto, Sato, Ugelvik, Muens, Nishioka, Kekkonen, Reyes, Mrowka, Mariona, Rontini, Gayoso.

Thái Lan: Kampol, Pansa, Nattapong, Thossawat, Worachit, Seksan, Sealao, Mamah, Choolthong, Pokklaw, Wanchai.

Bàn thắng: Choolthong 85'

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
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