Video bàn thắng Scotland 0-3 Brazil (nguồn: VTV):

Brazil khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Scotland 3-0, qua đó giành quyền vào vòng 1/16 với vị thế của một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Người hùng của Selecao là Vinicius Junior với cú đúp trong hiệp một, giúp anh trở thành cầu thủ Brazil thứ 5 trong lịch sử ghi bàn ở cả 3 trận vòng bảng của một kỳ World Cup.

Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid mở tỷ số ngay từ phút thứ 7 sau sai lầm của hàng thủ Scotland, trước khi đánh đầu nhân đôi cách biệt từ đường tạt chính xác của Bruno Guimaraes.

Xen giữa hai bàn thắng đó, Vinicius còn một lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì phạm lỗi.

Scotland chỉ thực sự tạo được sức ép sau giờ nghỉ với cú đánh đầu của Scott McTominay, song Alisson vẫn đứng vững trước cơ hội nguy hiểm đầu tiên của đối thủ sau hơn 200 phút thi đấu tại giải.

Brazil nhanh chóng lấy lại thế trận và tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội trước khi Matheus Cunha ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, cũng là pha lập công thứ ba của anh tại World Cup 2026.

Cuối trận, Neymar được tung vào sân, đánh dấu lần đầu khoác áo đội tuyển Brazil sau 3 năm vắng bóng.

Trong khi Brazil hiên ngang tiến vào vòng knock-out, Scotland chỉ còn biết chờ kết quả từ các bảng đấu khác để hy vọng giành một suất đi tiếp dành cho những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Bàn thắng: Vinicius 7', 45'+3', Cunha 60'

Đội hình xuất phát:

Scotland (4-4-1-1): Gunn; Patterson, Hendry, McKenna, Robertson; McGinn, Ferguson, McTominay, McLean; Gannon-Doak; Shankland.

Brazil (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius; Cunha.