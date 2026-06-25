3h ngày 26/6, sân Lincoln Field:

Bờ Biển Ngà bước vào lượt cuối với nhiệm vụ giành chiến thắng trước Curacao là đi tiếp, trong khuôn khổ bảng E World Cup 2026.

Sau 2 lượt trận, đội bóng châu Phi có 3 điểm, hơn Ecuador và Curacao 2 điểm. Trong bảng đấu đã có Đức chắc vé, quyền tự quyết nằm trong tay “Những chú voi”.

Một chiến thắng sẽ đưa họ lên 6 điểm, đủ để không cần quan tâm đến kết quả Ecuador gặp Đức.

Bờ Biển Ngà rộng cửa vào vòng sau. Ảnh: CAF

Đây là thời cơ lớn với Bờ Biển Ngà để thay đổi lịch sử. Trong 3 lần dự World Cup trước đây, họ đều dừng ở vòng bảng.

Lần này, cánh cửa lịch sử mở rộng hơn bao giờ hết. Chiến thắng trước Ecuador 1-0 ở ngày ra quân cho thấy sự tiến bộ của Bờ Biển Ngà. Họ cũng khiến Đức toát mồ hôi trong trận thua 1-2.

Tất nhiên, không thể xem thường Curacao, đội vẫn còn hy vọng về mặt lý thuyết.

Sau thất bại 1-7 trước Đức, Curacao đứng dậy bằng trận hòa 0-0 đầy quả cảm trước Ecuador. Thủ môn Eloy Room trở thành người hùng, còn cả đội tạo ra điểm số lịch sử trong lần đầu dự World Cup.

Cũng phải thừa nhận trận hòa Ecuador một phần nhờ đối thủ kém. Đại diện Nam Mỹ sút rất nhiều, nhưng quá kém và thường đưa bóng đến đúng vị trí thủ môn.

Bờ Biển Ngà khác Ecuador, với nền tảng thể lực dồi dào, có tốc độ ở biên, có khả năng chuyển trạng thái tốt và đã biết cách thắng một trận chặt chẽ.

Trước Curacao, điều cần thiết với Bờ Biển Ngà là sự tập trung và kiên nhẫn. Khi đó, họ có thể buộc đối phương đi theo thế trận mà mình mong muốn.

Curacao buộc phải thắng để nuôi hy vọng. Đây chính là cơ hội để Bờ Biển Ngà tận dụng và tạo sự khác biệt, giành chiếc vé vào giai đoạn knock-out World Cup 2026.

Đội hình dự kiến:

Curacao (5-4-1): Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Locadia.

Bờ Biển Ngà (4-3-3): Y. Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangare, Kessie, Inao Oulai; Diallo, Bonny, Diomande.

Dự đoán: Bờ Biển Ngà thắng 2-0.