Xem video Thụy Sĩ 0-0 Colombia (pen 4-3)

Đội hình ra sân

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Rieder, Jashari; Embolo.

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; James Rodriguez, Suarez, Luis Diaz.