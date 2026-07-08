Cristiano Ronaldo lại khóc chia tay World Cup 2026, như ở Qatar 2022, rồi nhấn mạnh EURO 2016 có giá trị ngang chức vô địch thế giới.
Xem video Thụy Sĩ 0-0 Colombia (pen 4-3)
Đội hình ra sân
Thụy Sĩ (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Rieder, Jashari; Embolo.
Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; James Rodriguez, Suarez, Luis Diaz.
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