Video bàn thắng Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha (nguồn: VTV):

Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8. Trận derby bán đảo Iberia diễn ra căng thẳng, chặt chẽ và chỉ được định đoạt ở phút bù giờ.

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Mikel Merino trở thành người hùng của Tây Ban Nha - Ảnh: FIFA

Hai đội nhập cuộc thận trọng, trong đó Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra vài cơ hội đáng chú ý. Dani Olmo bỏ lỡ thời cơ trong hiệp một, còn Bồ Đào Nha đáp trả bằng những pha bóng nguy hiểm của Ronaldo và Nuno Mendes.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục giằng co. Bồ Đào Nha cố gắng chuyển trạng thái nhanh, trong khi Tây Ban Nha kiên trì giữ bóng và chờ khoảng trống.

Bước ngoặt đến ở phút 90+1. Ferran Torres chọc khe tinh tế để Mikel Merino băng xuống dứt điểm chính xác, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Những phút cuối, Bồ Đào Nha dồn toàn lực tấn công nhưng bất thành. Tây Ban Nha vào tứ kết, còn giấc mơ World Cup của Ronaldo chính thức khép lại.

Ghi bàn: Merino (90'+1)

Đội hình ra sân

Bồ Đào Nha: Diogo Costa, João Cancelo (Dalot 71'), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (Nélson Semedo 56'), João Neves, Vitinha (Bernardo Silva 83'), Pedro Neto (Francisco Conceicao 83'), Bruno Fernandes, João Félix (Leao 71'), Cristiano Ronaldo

Tây Ban Nha: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Pedri (Fabián Ruiz 85'), Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo (Mikel Merino 85'), Álex Baena (Torres 75'), Mikel Oyarzabal

07/07/2026 | 04:07

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho Tây Ban Nha, qua đó đoạt tấm vé thứ 5 vào vòng tứ kết World Cup 2026. Cristiano Ronaldo vì vậy mà không thể hiện thực hoá giấc mơ xưng vương cùng Selecao.

Thu gọn
07/07/2026 | 03:59

90'+6

Tình huống thót tim của CĐV Tây Ban Nha khi Francisco Conceicao treo bóng vào vòng cấm để B. Silva đánh đầu đưa bóng đi sát sạt mép trên xà ngang khung thành La Roja.

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07/07/2026 | 03:57

90+4

Bồ Đào Nha đang dốc toàn lực để tấn công trong ít phút cuối cùng.

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07/07/2026 | 03:54

90'+1

Merino lập đại công cho Tây Ban Nha

Xuất phát từ pha tổ chức đá phạt nhanh của Tây Ban Nha, Torres chọc khe tinh tế để cầu thủ vào sân thay người Merino băng lên dứt điểm chính xác đánh bại thủ môn Diogo Costa.

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07/07/2026 | 03:48

85'

Cả đôi bên vừa thực hiện một loạt thay đổi người với hi vọng tạo ra bước ngoặt trong những phút cuối của thời gian thi đấu chính thức.

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07/07/2026 | 03:43

82'

Leao đột phá từ cánh trái sở trường nhưng anh không thể vượt qua hậu vệ cuối cùng của Tây Ban Nha.

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07/07/2026 | 03:39

76'

Cơ hội dành cho Bồ Đào Nha, tuy nhiên cú sút ở góc hẹp của Bruno Fernandes lại đưa bóng đi ra ngoài cạnh lưới.

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07/07/2026 | 03:36

73'

Yamal đem về quả phạt sát vòng cấm, bên phía cánh phải, anh quyết định sút thẳng về phía khung thành Bồ Đào Nha nhưng thủ môn Diogo Costa cảnh giác, đấm bóng chịu phạt góc.

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07/07/2026 | 03:25

65'

Trận đấu vẫn đang trôi đi với những diễn biến giằng co, chặt chẽ và không có nhiều cơ hội được tạo ra. Álex Baena vừa tung ra cú sút ở rìa vòng cấm nhưng không làm khó thủ môn Diogo Costa.

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07/07/2026 | 03:22

59'

João Félix treo bóng về phía cột xa để Ronaldo thoát xuống, tiếc cho Bồ Đào Nha khi góc sút quá hẹp lại ở thế khó nên chân sút 41 tuổi không thể có được cú dứt điểm ưng ý.

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07/07/2026 | 03:20

55'

Sau nỗ lực đeo bám Yamal, cầu thủ chạy cánh trái Nuno Mendes có dấu hiệu bị căng cơ và không thể tiếp tục thi đấu. HLV Roberto Martínez buộc phải tung Nélson Semedo vào thế chỗ.

Thu gọn
07/07/2026 | 03:14

51'

Bồ Đào Nha chuyển đổi trạng thái nhanh, Pedro Neto bứt tốc bên cánh phải nhưng tiếc cho Selecao châu Âu khi đường căng ngang lại quá sâu, không đến được vị trí của Ronaldo.

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07/07/2026 | 03:12

50'

Nuno Mendes vẫn đang phong toả tốt Yamal, thần đồng bóng đá Tây Ban Nha vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn kể từ đầu trận.

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07/07/2026 | 03:09

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

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07/07/2026 | 02:52

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

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Ảnh: FIFA
Thu gọn
07/07/2026 | 02:46

45'

Hiệp một có tới 6 phút bù giờ.

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07/07/2026 | 02:42

41'

Khung thành Tây Ban Nha rung chuyển

Từ quả phạt góc của Bồ Đào Nha, Nuno Mendes tung cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm, bóng chạm đầu một cầu thủ Tây Ban Nha rồi dội xà ngang bật ra.

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07/07/2026 | 02:38

37'

João Félix thoát xuống rồi nỗ lực đánh đầu trả ngược ra từ đáy biên, bóng đập vai thủ môn Simon. Ronaldo rướn người móc bóng nhưng thủ thành của Tây Ban Nha vẫn bay người bắt gọn.

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Ảnh: FIFA
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07/07/2026 | 02:32

30'

Olmo bỏ lõ khó tin

Thêm một lần thủ môn Diogo Costa hoá giải nguy hiểm cho Bồ Đào Nha từ tình huống cầu thủ Tây Ban Nha treo bóng sâu về phía cột xa. Dani Olmo sau đó bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để mở tỷ số nhưng anh đánh đầu đi chệch cột dọc trước khung thành trống.

Thu gọn
07/07/2026 | 02:24

23'

Nửa đầu hiệp một trôi qua với việc Tây Ban Nha kiểm soát bóng 58%, tung ra 5 cú dứt điểm trong đó có 3 lần trúng đích. Trong khi đó Bồ Đào Nha mới chỉ hai lần kết thúc và một lần đi trúng mục tiêu.

Thu gọn
07/07/2026 | 02:17

16'

Thủ môn Diogo Costa bên phía Bồ Đào Nha có pha cứu thua kép từ những cú cứa lòng kỹ thuật của Yamal và Álex Baena.

bo dao nha vs tay ban nha fifa.jpg
Ảnh: FIFA
Thu gọn
07/07/2026 | 02:12

12'

Bruno Fernandes đoạt được bóng từ chân cầu thủ Tây Ban Nha, anh chuyền bóng để Cristiano Ronaldo đột phá rồi dứt điểm chéo góc buộc thủ môn Simon phải đấm bóng chịu phạt góc.

Thu gọn
07/07/2026 | 02:09

9'

Cơ hội hết sức ngon ăn dành cho Mikel Oyarzabal nhưng tiền đạo của Tây Ban Nha dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Diogo Costa trong pha đối mặt.

Thu gọn
07/07/2026 | 02:07

7'

Bồ Đào Nha đáp trả với cú sút xa chéo góc của João Cancelo nhưng bóng đi cao hơn so với khung thành Tây Ban Nha.

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Ảnh: EFE
Thu gọn
07/07/2026 | 02:04

3'

Từ pha để mất bóng của cầu thủ Bồ Đào Nha, Mikel Oyarzabal quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Diogo Costa bắt gọn.

Thu gọn
07/07/2026 | 02:00

02h00

Trọng tài chính người Anh - Anthony Taylor thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

Thu gọn
07/07/2026 | 01:52

01h52

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

Thu gọn
07/07/2026 | 01:40

01h40

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https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/7/7/doi-hinh-tay-ban-nha-47.jpg
Đội hình xuất phát Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha - Ảnh: SFF
Thu gọn
07/07/2026 | 01:30

01h30

Các cầu thủ hai đội tuyển đã ra sân khởi động trước trận đấu.

Thu gọn
07/07/2026 | 00:28

00h28

Thống kê đáng chú ý Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha bất bại 32/35 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
Tây Ban Nha bất bại 35/35 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
Tây Ban Nha không thua hiệp một trong 35/35 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
Tây Ban Nha giữ sạch lưới 8/13 trận.
4/5 lần đối đầu gần nhất có tối đa 2 bàn sau 90 phút.
Tây Ban Nha thắng 18/41 lần đối đầu Bồ Đào Nha.
Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha trận gần nhất trên chấm luân lưu, tại chung kết Nations League 2025.

Thu gọn
07/07/2026 | 00:14

00h15

Phong độ gần đây:

Phong độ Bồ Đào Nha: Trong 5 trận gần nhất, Bồ Đào Nha thắng 3 và hòa 2. Ghi 10 bàn, để thủng lưới 3 lần.
Phong độ Tây Ban Nha: Trong 5 trận gần nhất, Tây Ban Nha thắng 4 và hòa 1. Ghi 11 bàn, chỉ nhận 1 bàn thua.
Lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha: Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha thắng 1 trận sau 90 phút và 4 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Bồ Đào Nha thắng cuộc đối đầu gần nhất trên loạt sút luân lưu.

Thu gọn
07/07/2026 | 00:04

00h05

Cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha lúc 2h ngày 7/7 tại vòng 1/8 World Cup 2026 thu hút sự chú ý lớn. Đây là màn so tài giữa hai đội bóng giàu truyền thống của châu Âu.

Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với sự tự tin sau khi vượt qua Croatia 2-1. Ronaldo tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp, còn Ramos mang về bàn thắng quyết định.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Martinez, Bồ Đào Nha sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và khả năng tấn công đa dạng.

Trong khi đó, Tây Ban Nha duy trì phong độ ổn định với lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng. Dàn cầu thủ trẻ như Pedri và Yamal mang lại sự sáng tạo.

Hai đội thường tạo ra những trận đấu cân bằng. 

Thu gọn
06/07/2026 | 00:00

00h00

Tình hình lực lượng

Bồ Đào Nha: Lực lượng mạnh nhất.

Tây Ban Nha: Nico Williams và Yeremy Pino dính chấn thương.

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