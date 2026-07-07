Video bàn thắng Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha (nguồn: VTV):

Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8. Trận derby bán đảo Iberia diễn ra căng thẳng, chặt chẽ và chỉ được định đoạt ở phút bù giờ.

Mikel Merino trở thành người hùng của Tây Ban Nha - Ảnh: FIFA

Hai đội nhập cuộc thận trọng, trong đó Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra vài cơ hội đáng chú ý. Dani Olmo bỏ lỡ thời cơ trong hiệp một, còn Bồ Đào Nha đáp trả bằng những pha bóng nguy hiểm của Ronaldo và Nuno Mendes.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục giằng co. Bồ Đào Nha cố gắng chuyển trạng thái nhanh, trong khi Tây Ban Nha kiên trì giữ bóng và chờ khoảng trống.

Bước ngoặt đến ở phút 90+1. Ferran Torres chọc khe tinh tế để Mikel Merino băng xuống dứt điểm chính xác, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Những phút cuối, Bồ Đào Nha dồn toàn lực tấn công nhưng bất thành. Tây Ban Nha vào tứ kết, còn giấc mơ World Cup của Ronaldo chính thức khép lại.