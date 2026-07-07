Ronaldo đã không thể kìm nén cảm xúc sau thất bại 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, siêu sao 41 tuổi lặng người trên sân, trước khi những giọt nước mắt xuất hiện trên gương mặt đầy tiếc nuối.

Ronaldo không kìm được nước mắt sau khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026 - Ảnh: Sportskeeda

Trước trận đấu này, Ronaldo tiết lộ World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh với tư cách cầu thủ. Vì thế, thất bại trước Tây Ban Nha không chỉ là một trận thua, mà còn là dấu chấm hết cho hành trình kéo dài hai thập kỷ của anh tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Giấc mơ World Cup chính thức khép lại với CR7 - Ảnh: Sportskeeda

Bồ Đào Nha đã chơi đầy nỗ lực trong trận derby bán đảo Iberia căng thẳng. Hai đội giằng co suốt phần lớn thời gian, tạo ra nhiều pha tranh chấp quyết liệt và các cơ hội nguy hiểm. Ronaldo cũng có những tình huống đáng chú ý, nhưng không thể tạo ra khác biệt trước hàng thủ kỷ luật của La Roja.

Bước ngoặt đến ở phút 90+1, khi Mikel Merino ghi bàn thắng duy nhất, giúp Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết. Bồ Đào Nha vùng lên trong những phút cuối, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.

Kỳ World Cup cuối cùng của chân sút 41 tuổi khép lại trong tiếc nuối vô hạn - Ảnh: Sportskeeda

Từ chàng trai trẻ ra mắt World Cup 2006 đến biểu tượng 41 tuổi tại World Cup 2026, Ronaldo đã để lại một di sản đồ sộ. Nhưng trong đêm cuối cùng ấy, giấc mơ vô địch World Cup của anh khép lại bằng nước mắt tiếc nuối khi không thể chạm đến vinh quang.