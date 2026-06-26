Video bàn thắng Tunisia 1-3 Hà Lan (nguồn: VTV):

Hà Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch khi đánh bại Tunisia 3-1 để khép lại vòng bảng World Cup 2026 với thành tích toàn thắng, đồng thời giữ vững ngôi đầu bảng F.

Đại diện châu Âu sớm tạo ra khác biệt khi Ellyes Skhiri phản lưới ở phút thứ 3 sau đường căng ngang của Denzel Dumfries.

Chỉ ít phút sau, Brian Brobbey dứt điểm cận thành từ pha kiến tạo của Virgil van Dijk, nâng tỷ số lên 2-0 và ghi bàn thắng thứ 3 của mình tại giải.

Tunisia, dù đã sớm bị loại, vẫn thi đấu đầy nỗ lực và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Sau giờ nghỉ, Hazem Mastouri đánh đầu thành công từ quả phạt góc của Hannibal Mejbri để rút ngắn tỷ số, mang lại hy vọng mong manh cho đại diện Bắc Phi.

Tuy nhiên, Jan Paul van Hecke nhanh chóng dập tắt mọi ý định ngược dòng bằng pha đánh đầu từ một tình huống phạt góc khác, ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Hà Lan.

Chiến thắng 3-1 giúp “Cơn lốc màu da cam” nối dài chuỗi bất bại tại World Cup lên 15 trận và tiếp tục duy trì thành tích chưa từng thua các đại diện châu Phi ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hà Lan bước vào vòng 1/16 với sự tự tin cao độ trước cuộc chạm trán Maroc, trong khi Tunisia chia tay giải đấu với 3 trận toàn thua, chỉ ghi được một điểm sáng nhỏ là tránh kỷ lục thua cả 3 trận vòng bảng với cách biệt từ 4 bàn trở lên.

Bàn thắng:

Tunisia: Mastouri 54'

Hà Lan: Skhiri 7'/phản lưới, Brobbey 7', Van Hecke 62'.

Đội hình xuất phát:

Tunisia (3-5-2): Aymen Dahmen; Yan Valery, Rani Khedira, Montassar Talbi, Mohamed Amine Ben Hmida, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi; Hazem Mastouri, Anis Ben Slimane.

Hà Lan (4-3-3): Bart Verbruggen; Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Ake; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo.