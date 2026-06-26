Na Uy đối đầu Pháp trên sân Boston 2h ngày 27/6, với sự góp mặt của 2 trong số những chân sút hàng đầu hiện nay là Erling Haaland và Kylian Mbappe.

Thật đáng tiếc khi cuộc so tài này chỉ còn mang tính chất xác định ngôi đầu bảng I, khi mà cả Pháp và Na Uy toàn thắng 2 lượt trận, đã sớm lấy vé vào vòng 32 đội World Cup 2026.

Không chuyên gia nào chọn Haaland và Na Uy thắng Pháp. Ảnh: X E.H

Nếu đó vẫn là cuộc đua chưa ngã ngũ, trận đấu này hẳn còn thu hút mọi sự chú ý hơn nữa.

Dù vậy, Haaland so tài Mbappe vẫn cứ khiến người ta phải dõi theo, chờ xem ai sẽ vượt lên trong danh sách ghi bàn, khi tỷ số đang cân bằng: mỗi người đều lập cú đúp ở 2 trận vừa qua, có cùng 4 bàn thắng.

Khi được hỏi về cuộc đối đầu của Na Uy với Pháp, Mbappe cho hay, không bận tâm lắm, bởi điều quan trọng là anh cùng đồng đội đã lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Chân sút đang chơi cho Man City nói thêm: “Pháp là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Có thể chúng tôi sẽ thua họ…”.

Ở 2 lượt trận đầu tiên vòng bảng, cả Pháp và Na Uy đều gặt kết quả như ý. Đoàn quân của Didier Deschamps thắng Senegal 3-1, trước khi thắng Iraq 3-0, còn Na Uy đè bẹp 4-1 Iraq và thắng 3-2 Segenal.

Cùng 6 điểm, nhưng Pháp xếp trên Na Uy nhờ hiệu số tốt hơn (+5 so với +4). Điều đó có nghĩa, một kết quả hòa giữa 2 đội thì vị trí giữa họ được giữ nguyên.

Có chút thay đổi trên băng ghế chỉ đạo tuyển Pháp, khi trợ lý lâu năm Guy Stephan sẽ thay HLV Deschamps, người phải về quê nhà chịu tang mẹ.

Có 2/4 chuyên gia tin rằng Mbappe và Pháp sẽ thắng. Ảnh: X K.M

Trong quá khứ, Na Uy và Pháp đã gặp nhau 15 lần, trong đó sắc áo Lam chiếm ưu thế với 7 lần thắng so với 4 của Na Uy, còn lại hòa (4).

Tuy là trận đấu chỉ mang tính chất xác định ngôi đầu bảng I, nhưng hứa hẹn sẽ hấp dẫn, đua nhau ghi bàn, với cả Mbappe và Haaland đều chơi thật tưng bừng.

Lối chơi tấn công mạnh mẽ và giàu thể lực của Na Uy sẽ đối đầu với hàng thủ chơi bài bản và những bài tấn công biên xuất sắc của Pháp. Cuộc chiến ở khu vực giữa sân sẽ mang tính quyết định.

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton nghiêng về Mbappe và đồng đội trong cuộc so tài này, với dự đoán Pháp thắng 2-0 Na Uy.

Cùng tin Pháp giành 3 điểm còn có chuyên gia Sportsmole, nhưng lựa chọn tỷ số là 2-1.

Trong khi đó, 2 chuyên gia còn lại nghĩ trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa: 1-1 (ESPN) và 2-2 (Sportskeeda).

Đội hình dự kiến:

Na Uy: Nyland; Pedersen, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe; Berge, Aursnes, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa.

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba; Digne; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe.