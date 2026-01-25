Video highlights U23 Nhật Bản 4-0 U23 Trung Quốc

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn

Ghi bàn: Ozeki (12'), Ogura (20', 76'), Sato (59')

Đội hình ra sân:

U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Wumitijiang Yusupu, Liu Haofan, Yang Alex, Peng Xiao, Xu Bin, Li Zhenquan, Yimingkari, Wang Yudong, Xiang Yuwang

U23 Nhật Bản: Araki, Nagano, Koizumi, Ichihara, Umeki, Ozeki, Ogura, Sato, Furuya, Yokohama, Nwadike