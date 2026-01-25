Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam vượt qua các đối thủ để trở thành chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026
Video highlights U23 Nhật Bản 4-0 U23 Trung Quốc
Ghi bàn: Ozeki (12'), Ogura (20', 76'), Sato (59')
Đội hình ra sân:
U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Wumitijiang Yusupu, Liu Haofan, Yang Alex, Peng Xiao, Xu Bin, Li Zhenquan, Yimingkari, Wang Yudong, Xiang Yuwang
U23 Nhật Bản: Araki, Nagano, Koizumi, Ichihara, Umeki, Ozeki, Ogura, Sato, Furuya, Yokohama, Nwadike
U23 Nhật Bản giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U23 Trung Quốc, qua đó lần thứ ba lên ngôi vô địch U23 châu Á.
Đông đảo người hâm mộ chào đón U23 Việt Nam về nước sau giải U23 châu Á đầy cảm xúc tại Saudi Arabia.
Trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng, không thể tự di chuyển khi cùng U23 Việt Nam về nước sau giải U23 châu Á 2026.