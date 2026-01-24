Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
AFC lựa chọn ngẫu nhiên 2 cầu thủ U23 Việt Nam đi kiểm tra doping sau trận thắng U23 Hàn Quốc, giành HCĐ giải U23 châu Á 2026.
Truyền thông xứ Kim chi chỉ trích gay gắt U23 Hàn Quốc sau khi để thua 6-7 U23 Việt Nam trong loạt sút 11m (hòa 2-2 trong 120 phút) ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á.
Sau khi hành trình giải U23 châu Á 2026 khép lại với chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam trở về nước trong tối nay, 24/1.