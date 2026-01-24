u23 viet nam ve nuoc 3.JPG
Sau hành trình kéo dài gần 1 tháng tại giải U23 châu Á 2026, ngày 24/1, U23 Việt Nam đã về nước. Hàng nghìn người hâm mộ chờ nhiều tiếng đồng hồ để được tận mắt chứng kiến thầy trò HLV Kim Sang Sik.
u23 viet nam ve nuoc 2.JPG
Những CĐV thân quen của bóng đá Việt Nam.
u23 viet nam ve nuoc 1.JPG
Bố của Hiểu Minh (trái) và bố Minh Phúc mong ngóng con trở về.
u23 viet nam ve nuoc 4.JPG
Gần 21h, HLV Kim Sang Sik cùng các học trò xuất hiện tại sảnh nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Đây là nhóm 1 của U23 Việt Nam gồm Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, Trưởng phòng các ĐTQG VFF Đoàn Anh Tuấn, HLV trưởng Kim Sang Sik, một số trợ lý cùng đại đa số các cầu thủ. 
u23 viet nam ve nuoc 5.JPG
Trong khi nhóm 2 có 8 thành viên trong BHL và 6 cầu thủ gồm Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà, sẽ về nước vào sáng 25/1.
u23 viet nam ve nuoc 6.JPG
Minh Phúc, Xuân Bắc trong vòng vây của người hâm mộ.
u23 viet nam ve nuoc 7.JPG
Tiền đạo Quốc Việt cười rất tươi. Anh là người mở tỉ số cho U23 Việt Nam trong trận thắng U23 Hàn Quốc, giành HCĐ giải U23 châu Á 2026.
u23 viet nam ve nuoc 10.JPG
Ở giải này, vai trò của Nhật Minh rất quan trọng khi Hiểu Minh chấn thương còn Lý Đức bị thẻ đỏ.
u23 viet nam ve nuoc 14.JPG
Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê cũng có giải đấu thành công.
u23 viet nam ve nuoc 8.JPG
Lý Đức dù bị treo giò 3 trận nhưng với anh thành tích của U23 Việt Nam là điều quan trọng nhất.
u23 viet nam ve nuoc 11.JPG
Tiền đạo Thanh Nhàn là một trong những quân bài chiến thuật quan trọng của HLV Kim Sang Sik.
u23 viet nam ve nuoc 13.JPG
Sự xuất hiện của tiền đạo Đình Bắc trở thành tâm điểm. Hàng trăm người hâm mộ vây lấy anh để xin chụp ảnh, chữ ký.
u23 viet nam ve nuoc 12.JPG
Tiền đao CAHN chắc chắn còn tiến xa sau màn trình diễn cực ấn tượng tại giải châu lục.
u23 viet nam ve nuoc 16.JPG
Ngọc Mỹ cùng các đồng đội lên xe của VFF chờ sẵn. Riêng Hiểu Minh di chuyển bằng xe cứu thương vì anh bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải.
u23 viet nam ve nuoc 15.JPG
Bầu không khí như lễ hội ở sảnh sân bay Nội Bài.
u23 viet nam ve nuoc 17.JPG
HLV Kim Sang Sik vẫy tay chào người hâm mộ trước khi cùng các học trò di chuyển về nhà nghỉ ngơi. Ông thầy người Hàn Quốc rất hạnh phúc khi cùng U23 Việt Nam tạo nên nhiều cột mốc lịch sử.

