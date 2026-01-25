VCK U23 châu Á 2026 đã chính thức hạ màn, để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ. Ở trận chung kết, U23 Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số đậm 4-0, qua đó đăng quang thuyết phục.

Trong khi đó, U23 Việt Nam khép lại giải đấu bằng vị trí hạng Ba, còn danh hiệu fair-play thuộc về U23 Hàn Quốc.

Đình Bắc có giải đấu thành công ngoài mong đợi cùng U23 Việt Nam - Ảnh: Ted Trần

Điểm nhấn lớn nhất với bóng đá Việt Nam chính là kỳ tích của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới ở một giải đấu chính thức cấp châu lục.

Đình Bắc ghi 4 bàn thắng và có thêm 2 pha kiến tạo, đóng góp trực tiếp vào hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam trên đất Ả Rập Xê Út.

Thành tích của anh ngang bằng với Sato Ryunosuke bên phía U23 Nhật Bản, nhưng Đình Bắc được Ban tổ chức trao danh hiệu nhờ dấu ấn toàn diện hơn.

Các cầu thủ khác cùng ghi 4 bàn tại giải còn có Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon) nhưng cả hai đều không có kiến tạo nào.

Giải đấu năm nay vì thế không chỉ khép lại bằng ngôi vô địch xứng đáng cho Nhật Bản, mà còn mở ra niềm tự hào và hy vọng lớn cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (pen 7-6)

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn