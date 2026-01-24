Video Sato nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Nhật Bản

U23 Nhật Bản đã khép lại VCK U23 châu Á 2026 bằng màn trình diễn hoàn hảo, khi đè bẹp Trung Quốc 4-0 trong trận chung kết, qua đó đăng quang đầy thuyết phục.

Ngay từ những phút đầu, đội bóng trẻ xứ Mặt trời mọc áp đặt thế trận bằng lối chơi kiểm soát khoa học, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và pressing hợp lý. U23 Trung Quốc gần như không có khoảng trống để triển khai bóng, liên tục bị đẩy vào thế phòng ngự bị động.

U23 Nhật Bản thắng áp đảo U23 Trung Quốc - Ảnh: AFC

Bàn mở tỷ số đến sớm ở phút 12 khi Yuto Ozeki chớp thời cơ dứt điểm tinh tế trong vòng cấm. Chỉ 8 phút sau, Kosei Ogura nhân đôi cách biệt bằng cú sút xa uy lực, khẳng định ưu thế vượt trội của Nhật Bản.

Sang hiệp hai, thế trận không đổi. Sato Ryunosuke ghi bàn trên chấm 11m trước khi Ogura hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-0 cho U23 Nhật Bản.

Đây không chỉ là một trận thắng đậm, mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh, sự ổn định và đẳng cấp của nhà vô địch U23 châu Á 2026.

Ghi bàn: Ozeki (12'), Ogura (20', 76'), Sato (59')

Đội hình ra sân:

U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Wumitijiang Yusupu, Liu Haofan, Yang Alex, Peng Xiao, Xu Bin, Li Zhenquan, Yimingkari, Wang Yudong, Xiang Yuwang

U23 Nhật Bản: Araki, Nagano, Koizumi, Ichihara, Umeki, Ozeki, Ogura, Sato, Furuya, Yokohama, Nwadike