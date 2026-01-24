Video Sato nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Nhật Bản
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
U23 Nhật Bản đã khép lại VCK U23 châu Á 2026 bằng màn trình diễn hoàn hảo, khi đè bẹp Trung Quốc 4-0 trong trận chung kết, qua đó đăng quang đầy thuyết phục.
Ngay từ những phút đầu, đội bóng trẻ xứ Mặt trời mọc áp đặt thế trận bằng lối chơi kiểm soát khoa học, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và pressing hợp lý. U23 Trung Quốc gần như không có khoảng trống để triển khai bóng, liên tục bị đẩy vào thế phòng ngự bị động.
Bàn mở tỷ số đến sớm ở phút 12 khi Yuto Ozeki chớp thời cơ dứt điểm tinh tế trong vòng cấm. Chỉ 8 phút sau, Kosei Ogura nhân đôi cách biệt bằng cú sút xa uy lực, khẳng định ưu thế vượt trội của Nhật Bản.
Sang hiệp hai, thế trận không đổi. Sato Ryunosuke ghi bàn trên chấm 11m trước khi Ogura hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-0 cho U23 Nhật Bản.
Đây không chỉ là một trận thắng đậm, mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh, sự ổn định và đẳng cấp của nhà vô địch U23 châu Á 2026.
Ghi bàn: Ozeki (12'), Ogura (20', 76'), Sato (59')
Đội hình ra sân:
U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Wumitijiang Yusupu, Liu Haofan, Yang Alex, Peng Xiao, Xu Bin, Li Zhenquan, Yimingkari, Wang Yudong, Xiang Yuwang
U23 Nhật Bản: Araki, Nagano, Koizumi, Ichihara, Umeki, Ozeki, Ogura, Sato, Furuya, Yokohama, Nwadike
Nguyễn Đình Bắc nhận danh hiệu Vua phá lưới
Araki của U23 Nhật Bản nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.
Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam nhận danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo.
Sato của U23 Nhật Bản nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
U23 Hàn Quốc nhận danh hiệu fair-play.
U23 Trung Quốc nhận ngôi á quân.
KẾT THÚC
Trận đấu khép lại với tỷ số cách biệt 4-0 dành cho U23 Nhật Bản trước U23 Trung Quốc. U23 Nhật Bản bảo vệ thành công danh hiệu vô địch châu Á và lần thứ ba đăng quang ở sân chơi U23 châu lục
85'
Dẫn trước với cách biệt 4 bàn, U23 Nhật Bản rút dần các trụ cột ra nghỉ. Bên kia chiến tuyến, U23 Trung Quốc vẫn hoàn toàn lép vế trước đội bóng xứ sở Mặt trời mọc.
76'
Ogura lập cú đúp, U23 Nhật Bản dẫn 4-0
Đường chuyền thuận lợi từ cánh trái vào nhưng hai cầu thủ U23 Nhật Bản đều dứt điểm hụt. Tuy nhiên, Ogura từ tuyến hai băng lên dứt điểm, bóng chạm chân cầu thủ áo cam làm đổi hướng khiến Li Hao bất lực.
73'
Trong ít phút vừa qua, U23 Trung Quốc gây sức ép đáng kể lên phần sân của U23 Nhật Bản. Dù vậy, U23 Trung Quốc không dễ dàng tiếp cận với khung thành của thủ môn Araki.
68'
Cầu thủ U23 Trung Quốc làm rung mành lưới của U23 Nhật Bản nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
66'
Thêm một cơ hội nữa dành cho U23 Nhật Bản, Sato đi bóng rồi dứt điểm nhưng không thắng được Li Hao.
59'
Sato nâng tỷ số lên 3-0, san bằng thành tích với Đình Bắc
Trọng tài cho U23 Nhật Bản được hưởng phạt đền sau khi đội trưởng Liu Haofan để tay chạm bóng trong vòng cấm đội nhà. Trên chấm 11m, Sato dễ dàng đánh lừa Li Hao, nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thắng này giúp anh có 4 bàn thắng, bằng với Đình Bắc của U23 Việt Nam, Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Li Băng), các cầu thủ cạnh tranh Vua phá lưới.
53'
Ozeki đi bóng rồi dứt điểm ở rìa vòng cấm, bóng đi chìm nhưng không hiểm hóc nên thủ thành Li Hao dễ dàng ôm gọn.
50'
Dù dẫn trước với tỷ số 2-0 nhưng U23 Nhật Bản vẫn chơi tấn công trong hiệp hai khiến U23 Trung Quốc không thể triển khai bóng lên phía trên.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía U23 Nhật Bản.
41'
Vẫn là thế trận một chiều mà U23 Nhật Bản tạo ra, bóng cũng chủ yếu lăn bên phần sân của U23 Trung Quốc.
35'
U23 Trung Quốc vẫn chưa có được pha bóng nào thật sự đáng kể, cũng chưa một cú dứt điểm nào được thực hiện về phía khung thành U23 Nhật Bản.
28'
Dẫn trước với cách biệt 2 bàn chóng vánh, U23 Nhật Bản càng thi đấu thong dong hơn. "Samurai xanh" hoàn toàn kiểm soát thế trận và không ngừng tấn công.
20'
Ogura nâng tỷ số 2-0 cho U23 Nhật Bản
Nhận đường chuyền của đồng đội, Ogura tung cú sút rất căng và hiểm hóc từ ngoài vòng cấm khiến Li Hao lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng.
18'
Bị thủng lưới lần đầu tiên tại giải, U23 Trung Quốc nỗ lực vùng lên để gây sức ép, tìm kiếm bàn gỡ nhưng không dễ đạt được ý đồ trước sức mạnh U23 Nhật Bản.
12'
Li Hao lần đầu bị đánh bại, U23 Nhật Bản mở tỷ số
Từ pha tổ chức tấn công bên cánh phải của U23 Nhật Bản, Ozeki nhận đường chuyền của đồng đội. Anh xoay người dứt điểm đưa bóng chạm đùi một cầu thủ U23 Trung Quốc làm đổi hướng khiến Li Hao bó tay.
Đây là lần đầu tiên người gác đền của U23 Trung Quốc bị đánh bại tại U23 châu Á 2026.
9'
Thêm một cơ hội ngon ăn nữa dành cho U23 Nhật Bản, quả treo bóng về phía cột xa thuận lợi nhưng Furuya lại đệm hụt bóng.
5'
Xuất phát từ pha đá phạt góc của U23 Nhật Bản, Nwadike chớp cơ hội dứt điểm chéo góc nhưng không vượt qua được đôi tay của thủ môn Li Hao.
22h00
Trọng tài chính của nước chủ nhà Ả Rập Xê Út - Faisal Al-Balawi nổi hồi còi cho trận chung kết U23 châu Á 2026 được bắt đầu.
21h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, cả hai đội bóng đều được mặc trang phục truyền thống. U23 Nhật Bản ra sân với quần áo màu xanh, trong khi U23 Trung Quốc mặc trang phục màu cam.
Đội hình xuất phát U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản
Nhận định trước trận
U23 Trung Quốc đã khiến nhiều người phải nhìn họ bằng con mắt hoàn toàn khác tại VCK U23 châu Á 2026. Sau hành trình dài gắn liền với lối chơi thực dụng, kỷ luật và phòng ngự chặt chẽ, chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước U23 Việt Nam ở bán kết cho thấy “Long Chi đội” có thể chơi thứ bóng đá hiện đại hơn: kiểm soát bóng, pressing tầm cao và tấn công chủ động.
Lần đầu tiên góp mặt ở chung kết U23 châu Á, U23 Trung Quốc mang đến niềm tin và hy vọng mới cho người hâm mộ nước nhà, mở ra viễn cảnh tươi sáng sau quãng thời gian dài sa sút.
Dù vậy, HLV Antonio Puche vẫn rất thực tế khi thừa nhận khoảng cách lớn với U23 Nhật Bản – đội bóng sở hữu nền tảng kỹ thuật, tổ chức và bản lĩnh vượt trội ở châu lục.
Về phía U23 Nhật Bản, với lối chơi khoa học, đồng bộ cùng hiệu suất ghi bàn ấn tượng nhất giải, “Samurai xanh” rõ ràng đang ở đẳng cấp cao hơn. Chung kết vì thế là màn so tài giữa một Trung Quốc đang vươn mình mạnh mẽ và một Nhật Bản giàu truyền thống, bản lĩnh.
Thông tin lực lượng
U23 Nhật Bản: Hậu vệ đội trưởng, người đóng vai trò quan trọng và cũng là cầu thủ có giá trị nhất trong đội hình U23 Nhật Bản, Rion Ichihara dính chấn thương, không loại trừ khả năng sẽ vắng mặt ở trận chung kết. Nếu xảy ra, đây sẽ là tổn thất lớn cho Những Samurai xanh.
U23 Trung Quốc: Lực lượng được bảo toàn và HLV Antonio có đầy đủ nhân tố tốt nhất. Những gì đã diễn ra ở trận bán kết đã cho thấy chiến lược gia người Tây Ban Nha có rất nhiều lựa chọn, thậm chí thay đổi 6 vị trí trong đội hình xuất phát nhưng sức mạnh vẫn đảm bảo.