Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
U23 Việt Nam rộn ràng về nước sau hành trình kéo dài gần 1 tháng tại Saudi Arabia, khép lại bằng chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 Hàn Quốc, giành HCĐ U23 châu Á.
Các trang thể thao Indonesia nhấn mạnh U23 Việt Nam làm U23 Hàn Quốc chất chồng nỗi buồn trong trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026.
Sau chiến thắng giàu cảm xúc trước U23 Hàn Quốc, Nguyễn Đình Bắc không nói về vinh quang mà chọn nhắc đến sự day dứt, lòng biết ơn và niềm tự hào khi khoác áo U23 Việt Nam.