hieu minh 7.JPG
Tối 24/1, U23 Việt Nam về tới Hà Nội sau chiến dịch VCK U23 châu Á 2026, với thành tích giành HCĐ. Trong khi các cầu thủ đi lên xe bus của VFF thì Hiểu Minh di chuyển theo lối riêng để lên xe cứu thương.
hieu minh.jpg
Đầu gối phải của Hiểu Minh được nẹp cố định. Anh bị đứt dây chằng chéo trước, phải phẫu thuật trong ít ngày tới.
hieu minh 1.JPG
Hiểu Minh rất buồn khi chấn thương khiến anh phải nghỉ chơi bóng trong 6-9 tháng tới.
hieu minh 3.JPG
Các bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho Hiểu Minh. Được biết, trung vệ U23 Việt Nam được đưa thẳng tới bệnh viện để làm các thủ tục chuẩn bị cho ca phẫu thuật.
hieu minh 2.JPG

Tại VCK U23 châu Á 2026, Hiểu Minh đá chính cả 5 trận. Trung vệ sinh năm 2004 được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0, trong đó anh trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số. 

hieu minh 6.JPG
Tính đến trước trận bán kết, Hiểu Minh đứng thứ hai về số pha giải nguy nhiều nhất giải với 36 lần, chỉ sau trung vệ Xiao Peng của U23 Trung Quốc (46 lần).
hieu minh 4.JPG
Bố của Hiểu Minh mắt đỏ hoe đứng từ xa nhìn con. Ông cho biết bản thân mình rất buồn nhưng phải động viên con. "Tôi mong một ngày sớm nhất con có thể trở lại sân cỏ. Vợ chồng tôi rất sốt ruột. Là người hâm mộ còn thương Minh huống chi chúng tôi là phụ huynh của cháu", bố Hiểu Minh chia sẻ.
hieu minh 5.JPG
Bố của Hiểu Minh và bố của Minh Phúc có những cảm xúc đặc biệt trong ngày các con của mình về nước.

                                           Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn