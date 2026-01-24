Tại VCK U23 châu Á 2026, Hiểu Minh đá chính cả 5 trận. Trung vệ sinh năm 2004 được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0, trong đó anh trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số.