Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia - Đón bóng từ quả phạt góc của Trương Tiến Anh, trung vệ đội trưởng Duy Mạnh chạy chỗ thông minh rồi đánh đầu dũng mãnh làm tung mành lưới của ĐT Malaysia.
Video Duy Mạnh đánh đầu mở tỷ số cho ĐT Việt Nam
Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn
Ghi bàn:
Việt Nam: Duy Mạnh (6')
Đội hình xuất phát Việt Nam vs Malaysia
Việt Nam: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Duy Mạnh, Việt Anh, Quang Vinh, Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Anh, Hai Long, Hoàng Hên, Xuân Son.
Malaysia: Syhihan, Cools, Davies, harith, Ubaidullah, Corbin-Ong, Laine, nazmi Faiz, Wilkin, Faisal, Paulo Josue.
VietNamNet cập nhật lịch thi đấu và kênh sóng phát trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia, thuộc khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027.
VietNamNet trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc vs U23 Việt Nam diễn ra lúc 18h35 ngày 31/3, giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Turkmenistan, vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Rajamangala lúc 19h30 ngày 31/3.