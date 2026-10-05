Indonesia và Thái Lan đã tạo nên trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 đầy cảm xúc với màn rượt đuổi kịch tính. Đội chủ nhà vượt qua “Voi chiến” sau loạt luân lưu cân não.
Video bóng đá Indonesia 2-2 Thái Lan (pen 4-2)
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Ghi bàn:
Indonesia: Iklas Sanron (84', phản lưới), Baggott (116')
Thái Lan: Iklas Sanron (87'), Peeradol (111')
Thẻ đỏ: Mickelson (Thái Lan, 80')
Đội hình thi đấu
Indonesia: Audero, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Oratmangoen, Pelupessy, Vickery, Haye, Romeny, Lee Baker
Thái Lan: Saranon, Bureerat, Tom Bihr, Sayriya, Mickelson, Sarach Yooyen, Supachai Jaided, Kaman, Chanathip, Khamyok, Teerasak
Indonesia đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-2 ở loạt luân lưu cân não, sau khi hòa 2-2 trong 120 phút nghẹt thở, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.
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