Video bóng đá Indonesia 2-2 Thái Lan (pen 4-2)

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Ghi bàn:

Indonesia: Iklas Sanron (84', phản lưới), Baggott (116')

Thái Lan: Iklas Sanron (87'), Peeradol (111')

Thẻ đỏ: Mickelson (Thái Lan, 80')

Đội hình thi đấu

Indonesia: Audero, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Oratmangoen, Pelupessy, Vickery, Haye, Romeny, Lee Baker

Thái Lan: Saranon, Bureerat, Tom Bihr, Sayriya, Mickelson, Sarach Yooyen, Supachai Jaided, Kaman, Chanathip, Khamyok, Teerasak