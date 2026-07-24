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Tuyển Việt Nam khởi đầu hành trình tại ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng “hủy diệt” 7-0 trước Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan).

Đỗ Hoàng Hên mở tỷ số từ sớm rồi hoàn tất cú đúp, trong khi Đình Bắc trở thành ngôi sao sáng nhất với một hat-trick ở các phút 31, 43 và 65.

Xen giữa là pha lập công của Xuân Son trước giờ nghỉ và bàn ấn định của Quang Hải ở phút 79 - do chính Đình Bắc kiến tạo.

Dù áp đảo hoàn toàn và tạo ra hàng loạt cơ hội, đội tuyển Việt Nam vẫn có một lần bị cột dọc từ pha dứt điểm của Timor Leste cứu thua, như lời cảnh báo rằng sự tập trung không được phép giảm sút trước những đối thủ mạnh hơn ở các lượt đấu tiếp theo.

Chiến thắng đậm cũng giúp Việt Nam chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết.

Bàn thắng: Hoàng Hên 7', 41', Đình Bắc 31', 43', 65;, Xuân Son 45'+1.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Xuân Mạnh, Thành Chung, Nguyễn Văn Vĩ, Văn Hậu, Tiến Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Xuân Son

Timor Leste: Jose Niski; Silva, Anizo Correia, Joao Varudo, Luis Figo, Claudio Osorio, Rangel, Mota, Cruz, Harris, Oatnasio.