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Ghi bàn:
Việt Nam: Chatchai (52', phản lưới), Wanchai (90'+3, phản lưới)
Thái Lan: Yotsakorn Burapha (12'), Wanchai (85')
Đội hình ra sân
Việt Nam: Patrik Lê Giang, Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Văn Vĩ (Phan Tuấn Tài 10'), Hoàng Đức (Tài Lộc 80'), Thành Long (Quang Hải 66'), Tiến Anh, Hoàng Hên (Hai Long 66'), Đình Bắc, Xuân Son.
Thái Lan: Chatchai Budprom, Waris Choolthong, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Oussama Thiangkham, Chaiyaphon Otton, Seksan Ratree, Sarach, Kakana Khamyok, Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai