Tuyển Việt Nam viết nên cột mốc lịch sử khi bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan ở chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2 và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á.

Bước vào trận đấu với nhiệm vụ phải thắng cách biệt, Thái Lan nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm có bàn mở tỷ số nhờ công Yotsakorn. Đội khách tiếp tục tạo ra sức ép trong hiệp một nhưng không thể có thêm bàn thắng.

CĐV Thái Lan tâm phục khẩu phục sau khi ĐT Việt Nam bảo vệ ngôi vương - Ảnh: SN

Bước ngoặt xảy ra đầu hiệp hai khi Kakana bỏ lỡ quả phạt đền, đánh mất cơ hội giúp Thái Lan nâng tỷ số lên 2-0. Ngay sau đó, ĐT Việt Nam tận dụng thời cơ để gỡ hòa trước khi hai đội tạo nên màn rượt đuổi kịch tính. Dù Thái Lan một lần nữa vượt lên dẫn 2-1, bàn phản lưới ở những phút cuối đã giúp Việt Nam giữ lại kết quả hòa và bảo vệ chức vô địch.

Sau trận đấu, nhiều CĐV Thái Lan bày tỏ sự thất vọng nhưng đồng thời thừa nhận ĐT Việt Nam xứng đáng lên ngôi. Một người hâm mộ bình luận: “Chúc mừng Việt Nam. Các bạn đã chơi rất bản lĩnh trong hai trận chung kết và xứng đáng bảo vệ chức vô địch.”

Một CĐV khác của xứ Chùa vàng tiếc nuối: “Nếu quả phạt đền đầu hiệp hai thành công, trận đấu có thể đã thay đổi. Đó là khoảnh khắc quyết định khiến Thái Lan mất cơ hội.”

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng Thái Lan đã khởi đầu tốt nhưng không duy trì được cường độ trong hiệp hai. Một người viết: “Chúng ta tạo ra nhiều cơ hội nhưng Việt Nam luôn biết cách đứng vững và tận dụng thời điểm quan trọng.”

Dù thất bại, người hâm mộ Thái Lan vẫn hướng tới cuộc tái đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 vào tháng 9. Đây tiếp tục sẽ là màn so tài được chờ đợi giữa hai thế lực hàng đầu khu vực.

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