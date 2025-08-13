Theo đài truyền hình Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/8 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng pháo phản lực TOS-1A để phá hủy hàng loạt cứ điểm và công sự của Ukraine tại mặt trận Krasnoarmeysky.

"Các máy bay không người lái (UAV) trinh sát đã tìm kiếm mục tiêu và gửi tọa độ về cho kíp vận hành hệ thống TOS-1A. Các đòn tấn công chính xác từ khoảng cách hơn 20km sau đó đã nhắm trúng nhiều cứ điểm tập trung nhân lực và công sự của đối thủ, mở đường cho việc tiến công của bộ binh trong khu vực", phía Nga cho biết.

Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A của Nga bắn phá nhiều cứ điểm và công sự của Ukraine. Video: Zvezda

TOS-1A Solntsepyok là hệ thống pháo phản lực nhiệt áp được mệnh danh "hỏa thần của Nga". Hệ thống này sử dụng chung khung gầm với xe tăng T-72, có tổng trọng lượng đạt 44,3 tấn; dài 7,3m; rộng 3,6m và cao 3,07m. TOS-1A có tốc độ bắn 24 viên trong 12 giây và tốc độ di chuyển tối đa 60km/h, qua đó tạo ra sự linh hoạt trên tiền tuyến.

TOS-1A dùng tên lửa có đường kính 220mm. Khi tên lửa này phát nổ, khối hóa chất gây cháy nặng 45kg ở phần đầu tên lửa sẽ bung ra trong phạm vi giới hạn. Những chất này sẽ đốt cháy trong chớp mắt toàn bộ oxy trong không gian hẹp với nhiệt độ lên tới 1.000°C, đủ để tiêu diệt bộ binh của đối phương đang trú ẩn trong các công sự, hầm ngầm hoặc hang động.