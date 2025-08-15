Tài khoản giao thông là tài khoản mở cho chủ phương tiện giao thông đường bộ và kết nối với phương tiện thanh toán hợp pháp để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

Việc chuyển tài khoản VETC sang tài khoản giao thông khá dễ dàng, thực hiện trên smartphone chỉ trong vài phút. Ảnh: HP

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Điều kiện để thực hiện việc chuyển đổi sang tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC và ePass sẵn có là căn cước công dân và tài khoản ngân hàng.

Video hướng dẫn cách chuyển tài khoản VETC sang tài khoản giao thông:

Tóm tắt các bước chuyển đổi từ tài khoản VETC sang tài khoản giao thông

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VETC, chọn mục Thiết lập ví.

Bước 2: Xác thực giấy tờ, yêu cầu có căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Bấm vào Bắt đầu xác thực > Chụp 2 mặt CCCD > Nhấn Tiếp theo.

Bước 3: Thực hiện kết nối NFC và Chụp hình chân dung (Xác thực khuôn mặt).

Bước 4: Kiểm tra thông tin trên hợp đồng và nhấn Xác nhận.

Bước 5: Nhập mật khẩu và ấn Tiếp tục. Thông báo trả về Xác thực Ví VETC thành công.

Bước 6: Liên kết ví VETC và tài khoản ngân hàng. Chọn ngân hàng rồi nhấn Tiếp tục. Điền thông tin tài khoản ngân hàng và nhấn Tiếp tục.

Bước 7: Nhập mã OTP gửi về số điện thoại để xác nhận. Ứng dụng thông báo Liên kết thành công.

Lưu ý: Trên app VETC, phần tài khoản tiền có trong "Ví VETC" cần định danh chính là tài khoản giao thông mới, còn phần hiển thị ở "TK giao thông" là số tiền theo cách thanh toán cũ, sẽ được trừ dần đến khi hết trong tài khoản đó.

Theo quy định tại Điều 31, Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán điện tử giao thông đường bộ quy định quyền và nghĩa vụ của chủ phương tiện có quy định như sau: Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có theo Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025.

Chủ phương tiện và nhà cung cấp dịch vụ thu phí được cho phép thời hạn chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là 1 năm (từ 1/10/2024 đến 1/10/2025).

Theo đó, trước ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng hiện nay sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không lưu thông được qua trạm thu phí điện tử không dừng.

Tài khoản giao thông không phải là tài khoản chứa tiền mà chỉ chứa thông tin để nhận diện đối tượng thanh toán và số tiền cần phải thanh toán. Với tài khoản giao thông, không có hình thức nạp tiền trực tiếp vào tài khoản, mà chủ ô tô cần kết nối với thẻ ngân hàng, tài khoản ngân hàng, hoặc ví điện tử, đảm bảo đủ số dư tối thiểu để có thể thanh toán phí giao thông.