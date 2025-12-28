Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/12 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh pháo binh nước này tập kích nhiều điểm phóng UAV của Ukraine tại tiền tuyến Sumy.

"Lữ đoàn Cơ giới số 34 thuộc Nhóm tác chiến phương Bắc đã sử dụng lựu pháoMsta-B để phóng đạn nổ mạnh cỡ 152mm vào các điểm phóng UAV của đối phương. Chiến dịch này được tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ từ các kíp điều khiển UAV trinh sát", phía Nga cho biết.

Pháo binh Nga triển khai hệ thống Msta-B để tập kích các điểm phóng UAV của Ukraine. Video: Zvezda

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, quân đội nước này vẫn đang liên tục đẩy lùi đối phương ở Sumy, hướng tới mục tiêu thiết lập một "vùng đệm an ninh" để đảm bảo an toàn cho người dân ở các khu vực biên giới Nga. Trước đó, pháo binh của Moscow cũng đánh sập một cứ điểm khác của Ukraine tại vùng Sumy.

2А65 Msta-B là lựu pháo do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Titan-Barrikady chế tạo từ giữa thập niên 1980 và được Liên Xô đưa vào biên chế phục vụ quân đội từ năm 1987. Pháo có trọng lượng 6,8 tấn; dài 12,7m, trong đó chiều dài nòng là 7,2m. Khả năng nâng góc nòng của 2А65 Msta-B từ -3,5 - 70 độ. Kíp chiến đấu gồm từ 6 - 11 binh sĩ. Tốc độ bắn của 2А65 Msta-B khoảng 5-6 phát/phút.