Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Quân đội Nga cho hay, nhờ các thiết bị bay trinh sát, binh lính nước này đã phát hiện vị trí Ukraine đặt công sự phòng thủ và nơi điều khiển UAV tại khu vực lân cận làng Kleban-Byk, gần thành phố Kostiantynivka thuộc vùng Donbass.

Pháo BM-21 Nga bắn phá các vị trí của quân Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Các thiết bị trinh sát của chúng tôi đã phát hiện vị trí của quân đối phương và một số căn cứ điều khiển UAV ở phía bờ bắc hồ chứa Kleban-Byk. Sau đó, quân đội Nga đã điều động pháo phản lực BM-21 và nã các quả đạn chứa thuốc nổ mạnh vào những tọa độ được chỉ định”, trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Bản đồ tình hình xung đột do trang Deep State của Ukraine công bố cho thấy, quân Nga đang tổ chức 3 mũi tấn công gần làng Kleban-Byk. Trong đó, mũi tấn công gần nhất ở cách làng chưa đầy 1km về phía nam.