Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/10 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai tên lửa đạn đạo Iskander-M để tập kích một tổ hợp HIMARS của Ukraine ở gần làng Sredniy Burluk thuộc vùng Kharkiv.

"UAV trinh sát đã ghi lại kết quả của đòn tấn công chính xác bằng tên lửa Iskander-M. Cuộc tập kích đã phá hủy bệ phóng và xe chở đạn pháo của hệ thống HIMARS đang được ngụy trang trong rừng. Bên cạnh đó, đối thủ cũng mất ít nhất 15 binh sĩ và 2 xe cơ giới", phía Nga cho biết.

Báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx thống kê, Ukraine đã mất 10 tổ hợp HIMARS kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, trong khi 6 tổ hợp khác bị hư hại ở nhiều mức độ.

Nga phóng tên lửa Iskander-M tập kích tổ hợp HIMARS của Ukraine. Video: Zvezda

Tên lửa đạn đạo Iskander-M có trọng lượng 3.800kg, trong đó phần đầu đạn nặng từ 480 - 700kg tùy thuộc là loại thông thường hay hạt nhân; dài 7,3m và tầm bắn khoảng 500km. Khi được dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh GLONASS, độ lệch mục tiêu đồng tâm (CEP) của Iskander-M chỉ khoảng 2 - 7m.

Iskander-M được áp dụng công nghệ tàng hình kỹ thuật plasma, tức là tạo ra một lớp mây trung tính về điện bao quanh phần đầu đạn tên lửa, khiến hệ thống radar của đối phương khó phát hiện. Do vậy, tên lửa này có khả năng thoát khỏi sự giám sát của radar phòng không của đối phương.