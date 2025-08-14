Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, trong quá trình trinh sát trên không phận làng Stakhorshchyna thuộc tỉnh Chernihiv, Ukraine, máy bay không người lái (UAV) của quân đội Nga đã phát hiện một vị trí có sự hoạt động của các lực lượng Ukraine. Sau một thời gian theo dõi, UAV của Nga xác định đối phương đã sử dụng địa điểm trên làm nơi tập kết thiết bị quân sự.

Khoảnh khắc tên lửa Iskander tấn công nơi tập kết trang bị quân sự Ukraine. Ảnh: TASS

“Đòn tấn công bằng tên lửa Iskander mang đầu nổ mạnh đã phá hủy một số phương tiện hạng nặng chở vũ khí và trang bị quân sự, cũng như tiêu diệt nhiều quân nhân Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ bốc dỡ hàng. Đối phương đã mất khoảng 20 quân nhân trong vụ tấn công”, thông cáo từ phía Nga viết.

Được biết, vị trí làng Stakhorshchyna ở tỉnh Chernihiv nằm cách biên giới Nga và Ukraine khoảng 30km về phía nam.

Vị trí làng Stakhorshchyna ở tỉnh Chernihiv, Ukraine. Ảnh: Deep State của Ukraine

Theo trang Army Recognition, tên lửa đạn đạo Iskander-M dài 7,3m; có trọng lượng 3.800kg, trong đó phần đầu đạn nặng từ 480 - 700kg tùy loại thông thường hoặc hạt nhân và tầm bắn khoảng 500km. Khi được dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh GLONASS, độ lệch mục tiêu đồng tâm của tên lửa chỉ khoảng 2 - 7m.

Iskander-M được áp dụng công nghệ tàng hình kỹ thuật plasma, tức là tạo ra một lớp mây trung tính về điện bao quanh phần đầu đạn tên lửa khiến hệ thống radar của đối phương khó phát hiện. Do vậy, khí tài này có khả năng thoát khỏi sự giám sát của radar phòng không của đối phương.

Ảnh: TASS

Ngoài ra, Iskander-M còn được trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh kết hợp đầu tự dẫn quang học thế hệ mới, cho phép tên lửa thay đổi quỹ đạo bay một cách linh hoạt. Do vậy, tên lửa phòng không của đối phương sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo dấu đầu đạn của Iskander cũng như đánh chặn tên lửa này.